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Які ліки будуть безкоштовними в Україні з 1 жовтня

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Програма працює з 2017 року. Новина оновлена 28 вересня 2021, 15:16
Програма працює з 2017 року.

До переліку, затвердженого раніше, додали 138 препаратів.

У перелік ліків, вартість яких для пацієнтів повністю або частково буде покриватися державою додали нові найменування. Всього з 1 жовтня в реєстрі буде 431 препарат.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

У програму "Доступні ліки" додані препарати для лікування діабету 1 типу, нецукрового діабету, психіатричних розладів та епілепсії.

Для того, щоб отримати ліки за пільговою програмою, необхідно отримати призначення у свого лікаря, з яким укладена декларація. Потім їх потрібно придбати їх в аптеці, яка бере участь в програмі. Відзначимо, що в Міністерстві охорони здоров’я повідомили що єдиним платником за ліки буде Національна служба охорони здоров’я, а виписка і відпуск препаратів будуть за електронним рецептами.

Також у МОЗ розповіли, як перевірити медустанови на наявність препаратів, які повинні надаватися пацієнтам безплатно. Перевірити закупівлі ліків за бюджетні гроші можна через телеграм чат-бота або по базі закупівель. У них можна перевірити наявність препаратів в лікарнях з міжнародною назвою діючої речовини.

Зовнішній вигляд чат-бота про ліки
Зовнішній вигляд чат-бота про ліки

Раніше "Телеграф" писав, що "червона зона" в Україні загрожує трьом областям.

Теги:
#Ліки #Міністерство охорони здоров'я #Програма &quot;Доступні ліки&quot;
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