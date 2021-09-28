Укр

Какие области Украины могут попасть в "красную зону" - названы три претендента

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Уровень заболеваемости ниже показателей "желтой зоны" только в Закарпатской и Кировоградской областях. Новость обновлена 28 сентября 2021, 14:44
Уровень заболеваемости ниже показателей "желтой зоны" только в Закарпатской и Кировоградской областях.

В список попали две восточные и одна западная области Украины.

В Черновицкой, Харьковской и Луганской областях сложилась наиболее критическая ситуация с коронавирусом — растет заболеваемость и заполняются больными койки в ковид-отделениях.

Об этом сообщил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По уровню госпитализаций Черновицкая область снова пробивается в лидеры, отметил эксперт. После незначительного падения количество снова начинает расти и достигло 51%. Ганиченко уверен, что в течение нескольких дней он достигнет показателя прошлой недели в 59%.

Отдельно эксперт отметил то, что впервые за осеннюю волну коронавируса количество занятых коек с кислородом выше максимального предела и достигло 67%.

Что касается других украинских областей, то Львовская и Житомирская остаются в критической ситуации, но темпы роста стабилизировались.

Также он отметил, что среди европейских стран наибольший темп роста заболеваемости у Румынии и Украины. Смертность в Румынии при 28% привитого населения приближается к уровню российской.

Ранее "Телеграф" писал, что в РФ зафиксировали максимальную смертность за все время пандемии коронавируса.

Теги:
#Коронавирус #Красная зона #Covid-19
Уровень заболеваемости ниже показателей "желтой зоны" только в Закарпатской и Кировоградской областях.
Украина
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