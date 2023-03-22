Як українським біженцям повернути гроші за ліки у Польщі: порядок дій

Право на відшкодування мають українці, які виїхали до Польщі не раніше 24 лютого 2022 року

Українські біженці, які виїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення російських військ, мають право на відшкодування деяких ліків. Умови отримання грошової компенсації для них такі ж, як і поляків.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції, котре виклало детальний опис отримання відшкодування коштів.

Щоб отримати кошти, потрібно мати:

відповідний рецепт від лікаря;

номер PESEL;

документ, що підтверджує перетин кордону не раніше як 24 лютого 2022 року.

Список ліків, за які йде відшкодування, можна переглянути за посиланням (https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych). Наголошуємо, що перелік медикаментів не є постійним, він змінюється щомісяця.

Також зазначимо, що отримати ліки безкоштовно чи придбати їх зі знижкою можна тільки в аптеках, що підписали контракт з Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі.

Нагадаємо, що українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть користуватися послугами меддопомоги на рівні із поляками.

Біженці у Польщі можуть розраховувати на:

базову медичну допомогу (візити до сімейних лікарів, виклик швидкої);

спеціалізовану амбулаторну допомогу;

діагностичні дослідження (за направленням лікаря);

лікування у стаціонарі;

психіатричне лікування;

реабілітацію (крім курортів);

стоматологічні послуги.

Які потрібно мати документи для отримання медичної допомоги:

закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року

якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта — документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами.

Знайти медичний заклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.

Зазначимо, що у Польщі, так само як і в Україні працюють сімейні лікарі, які опікуються всією родиною. Робочий день в них з 8 до 18 години за попереднім записом. Однак до вузькопрофільних фахівців (онколог, гінеколог, психіатр, стоматолог, венеролог) можна потрапити і без направлення.

Нагадаємо, частина українських біженців, які отримували соціальну допомогу у Польщі, мають повернути гроші, оскільки виплати здійснювалися неправомірно. Мова йде про мільйони злотих.