Українські біженці зможуть безкоштовно отримати житло у Польщі: хто може скористатися програмою

Скористатися програмою можуть не всі

Відомий сервіс пошуку короткострокової оренди житла Airbnb за підтримки відділу Міжнародної організації з міграції (IOM) Польщі відновлює програму надання безкоштовного житла для біженців з України.

Як повідомляє спеціалізоване для українців польське видання Yavp.pl, поки ця функція доступна лише для пошуку житла у Варшаві, крім того, є й інші обмеження.

Зазначається, що опція буде доступна для українців, які прибули після 24 лютого 2022 року та раніше не користувалися послугами компанії з надання безкоштовного житла.

Житло виділятиметься лише жінкам (включаючи й тих, хто прибув з дітьми), а для чоловіків ця опція буде доступна лише у виняткових випадках і якщо вони належать до вразливих категорій (пенсіонери, інваліди, люди з хронічними захворюваннями).

Житло виділятимуть на:

екстрене або транзитне перебування — до 6 днів;

короткострокове перебування – до 29 ночей;

тривале перебування, але не довше за 28 лютого 2023 року.

Щоб отримати таке житло, можна написати на електронну пошту [email protected] або зателефонувавши за номером +48 22 490 20 44.

Як повідомлялося раніше, з березня 2023 року проживання українських біженців у польських місцях колективного розміщення стане платним.