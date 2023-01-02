Украинские беженцы смогут бесплатно получить жилье в Польше: кто может воспользоваться программой

Воспользоваться программой могут не все

Известный сервис поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb при поддержке отдела Международной организации по миграции (IOM) Польши возобновляют программу по предоставлению бесплатного жилья для беженцев из Украины.

Как информирует специализированное для украинцев польское издание Yavp.pl, пока эта функция доступна лишь для поиска жилья в Варшаве, кроме того есть и другие ограничения.

Отмечается, что опция будет доступна для украинцев, которые прибыли после 24 февраля 2022 года и ранее не пользовались услугами компании по предоставлению бесплатного жилья.

Жилье будет выделяться лишь женщинам (включая и тех, кто прибыл с детьми), а для мужчин эта опция будет доступна лишь в исключительных случаях и если они относятся к уязвимым категориям (пенсионеры, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями).

Жилье будут выделять на:

экстренное или транзитное прибывание — до 6 дней;

краткосрочное пребывание — до 29 ночей;

длительное пребывание, но не дольше 28 февраля 2023 года.

Чтобы получить такое жилье, можно написать на электронную почту [email protected] или позвонив по телефону +48 22 490 20 44.

Как сообщалось ранее, с марта 2023 года проживание украинских беженцев в польских местах коллективного размещения станет платным.