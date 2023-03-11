Польща переплатила українським біженцям мільйони злотих: гроші змусять повернути

Поки що вдалося повернути лише 35 тисяч з 2 мільйонів злотих

Частина українських біженців, які отримували соціальну допомогу у Польщі, мають повернути гроші, оскільки виплати здійснювалися неправомірно.

Як інформує "Голос", йдеться про виплати, що здійснювалися Закладом соціального страхування (ZUS), а саме програм 500+, 300+ та сімейного капіталу.

Річ у тому, що у січні 2023 року було внесено зміни до польського законодавства щодо допомоги українцям. Зміни передбачають скасування виплат у разі, якщо біженці виїжджали з Польщі на будь-який термін.

Зазначається, що польські прикордонники передавали інформацію до ZUS у разі, якщо отримувачі допомоги не поверталися до Польщі протягом 30 днів після виїзду. Проте весь цей час українці продовжували отримувати гроші.

Тобто платіжні органи не знаючи про від’їзд особи, виплатили йому допомогу, на яку вона фактично не мала права. Лише згодом вони отримали інформацію від прикордонників, що ця особа заднім числом втратила право на легальне перебування.

В цей час ZUS вдалося повернути 35,3 тисячі злотих близько 2 мільйонів злотих, які були виплачені неправомірно.

Якщо люди отримали виплату неправомірно, але хочуть повернути кошти, їм необхідно звернутися на гарячу лінію ZUS, яка допоможе з поверненням коштів відповідно до чинного законодавства Польщі.

Як повідомлялося раніше, частина українців може змусити повернути субсидії на оплату комунальних послуг, якщо допомога була надана неправомірно.