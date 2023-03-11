Польша переплатила украинским беженцам миллионы злотых: деньги заставят вернуть

Пока удалось вернуть лишь 35 тысяч из 2 миллионов злотых

Часть украинских беженцев, которые получали социальную помощь в Польше, должны будут вернуть деньги, поскольку выплаты осуществлялись неправомерно.

Как информирует "Голос", речь идет о выплатах, которые осуществлялись Заведением социального страхования (ZUS), а именно программ 500+, 300+ и семейного капитала.

Дело в том, что в январе 2023 года были внесены изменения в польское законодательство относительно помощи украинцам. Изменения предусматривают отмену выплат в случае, если беженцы выезжали из Польши на любой срок.

Отмечается, что польские пограничники передавали информацию в ZUS в случае, если получатели помощи не возвращались в Польшу в течение 30 дней после выезда. Однако все это время украинцы продолжали получать деньги.

То есть платежные органы не зная об отъезде лица, выплатили ему пособие, на которое оно фактически не имело права. Лишь впоследствии они получили информацию от пограничников, что данное лицо задним числом лишилось права на легальное пребывание.

В настоящее время ZUS удалось вернуть 35,3 тысячи злотых из около 2 миллионов злотых, которые были выплачены неправомерно.

Если люди получили выплату неправомерно, но хотят вернуть средства, то им необходимо обратиться на горячую линию ZUS, которая поможет с возвращением средств согласно действующего законодательства Польши.

Как сообщалось ранее, часть украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг, если помощь была предоставлена неправомерно.