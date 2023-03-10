Безробітні українці можуть розраховувати на виплати від держави: названо суму

Українцям не обов’язково приходити до центру зайнятості, достатньо зателефонувати чи надіслати електронний лист

На період воєнного стану в Україні спростили отримання виплат із безробіття. Строки отримання виплат та їх розмір залежить від страхового стажу безробітного. Але у разі виїзду за кордон виплати автоматично припиняють нараховувати.

Про це розповіли на порталі "Факти". Щоб оформити виплати, необхідно звернутися до центру зайнятості або подати заяву на оформлення статусу безробітного до міського, районного чи регіонального центру зайнятості.

Подати заяву можна як по телефону, так і в електронній формі через портал або програму Дія. Така можливість доступна лише на період воєнного стану та ще місяць після його скасування. Статус безробітного надається людині того ж дня, як вона звернеться до центру зайнятості, як і допомога. Якщо людина проживає на тимчасово окупованій території, вона може отримувати виплати без особистого звернення до центру зайнятості.

Документи для оформлення статусу безробітного:

трудова книжка;

документ про освіту чи його дублікат;

військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби;

Переселенці повинні подати низку інших документів, а саме:

заяву про припинення трудових відносин або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості, або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин у судовому порядку;

по можливості розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Хто може отримати допомогу з безробіття у 2023 році

Для отримання допомоги з безробіття у 2023 році необхідно, щоб трудовий стаж протягом року був не менше ніж 7 місяців. Від трудового стажу залежить термін виплат з безробіття:

до 3 років — 180 календарних днів;

від 3 до 6 років — 210 календарних днів;

від 6 до 12 років — 240 календарних днів;

від 12 до 18 років — 270 календарних днів;

від 18 до 24 років — 300 календарних днів;

від 24 до 30 років — 330 календарних днів;

понад 30 років – 360 календарних днів.

Розмір допомоги по безробіттю у 2023 році

Максимальний розмір виплат не повинен перевищувати 150% від мінімальної заробітної плати. 2023 року це сума у розмірі 10 050 гривень. Термін виплат також впливає на суму виплат у відсотках: перша половина терміну – 100%, а надалі – 50%.

Крім цього, розмір допомоги з безробіття визначатимуть у відсотках до середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу, але не менш ніж мінімальний розмір допомоги з безробіття, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб:

до 3 років — 50%;

від 3 до 6 років — 55%;

від 6 до 12 років — 60%;

від 12 до 18 років — 65%;

від 18 до 24 років — 70%;

від 24 до 30 років — 75%;

понад 30 років – 80%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки виплачують при народженні дитини. Частину суми батьки отримують одразу, а решту протягом трьох років.