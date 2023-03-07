Затримка частини соцвиплат в Україні: в уряді пояснили причини

Є кілька причин, з яких українцям могли затримати виплати

У лютому 2023 держава виплатила допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам загалом на суму 6,3 млрд гривень. Проте деякі громадяни не змогли отримати вчасно свої гроші. У Міністерстві соціальної політики України пояснили, з чим пов’язані затримки виплат.

Під час повномасштабної війни отримання цих виплат громадянами перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики. Воно також працює над забезпеченням прозорості, безперебійності та належної організації процесу надання цієї грошової допомоги людям.

Існує кілька основних причин, за якими могли відбуватися затримки із виплатами на проживання:

могла здійснюватися додаткова верифікація та уточнення даних про виплати ВПО, які 2022 року перебували у старих інформаційних системах;

з кінця минулого року було запроваджено нову інформаційну систему. Оптимізація процесу зажадала певного часу;

реєстри для внутрішньо переміщених осіб формуються щомісяця до 2, 12 та 22 числа. У зв’язку з цим громадяни можуть отримувати виплати у різні періоди. Водночас на час нарахування та виплати допомоги впливає і те, чи вчасно органи місцевої влади подали реєстри на виплати. Несвоєчасне подання може призвести до затримок виплат.

У міністерстві зазначають, що у разі виникнення питання щодо затримки виплат громадяни можуть звертатися до органу соціального захисту за місцем знаходження на обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні розширили список осіб, які можуть отримати допомогу від держави у розмірі 2 та 3 тисячі гривень.