Задержка части соцвыплат в Украине: в правительстве объяснили причины

Есть несколько причин, по которым украинцам могли задержать выплаты

В феврале государство выплатило пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в целом на сумму 6,3 млрд гривен. Однако некоторые граждане не смогли получить вовремя свои деньги. В Министерстве социальной политики Украины объяснили, с чем связаны задержки выплат в феврале.

Во время полномасштабной войны получение этих выплат гражданами находится на постоянном контроле Минсоцполитики. Оно также работает над обеспечением прозрачности, бесперебойности и надлежащей организации процесса предоставления этой денежной помощи людям.

Существует несколько основных принципов, по которым могли происходить задержки с выплатами на проживание.

могла осуществляться дополнительная верификация и уточнение данных о выплатах ВПЛ, которые в 2022 году находились в старых информационных системах.

с конца прошлого года была введена новая информационная система. Оптимизация процесса потребовала некоторого времени.

реестры для внутренне перемещенных лиц формируются каждый месяц до 2, 12 и 22 числа. В связи с этим граждане могут получать выплаты в разные периоды. Вместе с тем на время начисления и выплаты пособий влияет и то, вовремя ли органы местной власти подали реестры на выплаты. Несвоевременная подача может привести к задержкам выплат.

В Министерстве отмечают, что в случае возникновения вопросом относительно задержки выплат, граждане могут обращаться в орган социальной защиты по месту нахождения на учете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине расширили список лиц, которые могут получить помощь от государства в размере 2 и 3 тысяч гривен.