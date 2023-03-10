Безработные украинцы могут рассчитывать на выплаты от государства: названа сумма

Украинцам не обязательно приходить в центр занятости, достаточно позвонить или отправить электронное письмо

На период военного положения в Украине упростили получение выплат по безработице. Сроки получения выплат и их размер зависят от страхового стажа безработного. Но в случае выезда за границу, выплаты автоматически прекращают начислять.

Об этом подробно рассказали на портале "Факты". Чтобы оформить выплаты, необходимо обратиться в центр занятости или подать заявление на оформление статуса безработного в городской, районный или региональный центр занятости.

Подать заявление можно как по телефону, так и в электронной форме через портал или приложение Дія. Такая возможность доступна только на период военного положения и еще месяц после его отмены. Статус безработного присваивается человеку в тот же день, как он обратится в центр занятости, как и пособие. Если человек проживает на временно оккупированной территории, то он может получать выплаты без личного обращения в центр занятости.

Документы для оформления статуса безработного:

трудовая книжка;

документ об образовании или его дубликат;

военно-учетный документ для лиц, уволившихся со срочной военной службы;

Переселенцы должны подать ряд других документов, а именно:

заявление о прекращении трудовых отношений или документ, подтверждающий факт прекращения занятости, или соответствующее решение суда – в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке;

по возможности расчетный документ (квитанция), подтверждающий отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения.

Кто может получить пособие по безработице в 2023 году

Для получения пособия по безработице в 2023 году необходимо, чтобы трудовой стаж на протяжении года был не меньше 7 месяцев. От трудового стажа зависит срок выплат по безработице:

до 3 лет — 180 календарных дней;

от 3 до 6 лет — 210 календарных дней;

от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;

от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;

от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;

более 30 лет — 360 календарных дней.

Размер пособия по безработице в 2023 году

Максимальный размер выплат не должен превышать 150% минимальной заработной платы. В 2023 году это сумма в размере 10 050 гривен. Срок выплат также влияет на сумму выплат в процентах: первая половина срока — 100%, а в дальнейшем — 50%.

Кроме этого, размер пособия по безработице будут определять в процентах к средней зарплате (доходу) в зависимости от страхового стажа, но не менее чем минимальный размер пособия по безработице, установленный правлением Фонда для этой категории лиц:

до 3 лет — 50%;

от 3 до 6 лет — 55%;

от 6 до 12 лет — 60%;

от 12 до 18 лет — 65%;

от 18 до 24 лет — 70%;

от 24 до 30 лет — 75%;

более 30 лет — 80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько выплачивают при рождении ребенка. Часть суммы родители получают сразу, а остальную в течение трех лет.