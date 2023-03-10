Є дві причини: чому держава може змусити повернути субсидію

Варто детально слідкувати за будь-якими змінами у рівні власних доходів, аби не залишитися без держдопомоги

Оформлення житлової субсидії на оплату комунальних послуг стало доброю традицією для тисяч українців. Однак не всі знають, що існують випадки, в яких намдіру виплачені кошти можуть повернуті до держбюджету в примусовому порядку. На це впливає рівень доходів та інформування щодо їхніх змін.

Більш детально про цей процес нагадали у пресслужбі Пенсійного фонду України. Зазначається, що існує всього дві причини, через які держава може вимагати повернення субсидійних коштів від осіб, яким така допомога надавалася.

Спеціалісти ПФУ зазначають, що громадяни, звертаючись за субсидіями, автоматично зобов'язуються подавати правдиві дані про доходи і майно, яке є в їхній власності. Саме ця інформація впливає на прийняття рішення щодо призначення субсидійних виплат.

Повернути кошти, котрі, на думку держави, виплачені надміру, можуть змусити у двох випадках:

якщо у декларації чи заяві людина зазначила недостовірні дані, що вплинули на призначення субсидії чи її розмір. Цікаво, що максимальний розмір допустимого перевищення складає 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — це 170 гривень;

якщо людина не повідомила про зміни, котрі прямо впливають на призначення субсидії, протягом 30 днів із моменту їх виникнення. Зазвичай це стосується обставин, котрі вплинули на загальний обсяг доходу громадянина.

Цікаво, що повністю субсидію забрати не можуть. Однак держава вправі обмежити виплати на суму до 20%.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках субсидійні кошти можуть зовсім припинити надходити на рахунок споживача. Усього існує п'ять найбільш популярних причин.

Також ми писали, як перевірити всі дані про надання субсидії, не виходячи з дому.