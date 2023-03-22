Как украинским беженцам вернуть деньги за лекарства в Польше: порядок действий
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Право на возмещение имеют украинцы, выехавшие в Польшу не раньше 24 февраля 2022 года
Украинские беженцы, выехавшие в Польшу после начала полномасштабного вторжения российских войск, имеют право на возмещение некоторых лекарств. Условия получения денежной компенсации для них такие же, как и для поляков.
Об этом говорится в сообщении и Минреинтеграции, изложившем детальное описание получения возмещения средств.
Чтобы получить средства, нужно иметь:
- соответствующий рецепт от врача;
- номер PESEL;
- документ, подтверждающий пересечение границы не ранее 24 февраля 2022 года.
Список лекарств, за которые можно получить возмещение, можно просмотреть по ссылке (https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych). Отмечаем, что перечень медикаментов не постоянен, он меняется ежемесячно.
Также отметим, что получить лекарства бесплатно или купить их со скидкой можно только в аптеках, подписавших контракт с Национальным фондом здравоохранения (NFZ) Польши.
Напомним, что приехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года украинцы могут пользоваться услугами медпомощи на уровне с поляками.
Беженцы в Польше могут рассчитывать на:
- базовую медицинскую помощь (визиты к семейным врачам, вызов скорой);
- специализированную амбулаторную помощь;
- диагностические исследования (по направлению врача);
- лечение в стационаре;
- психиатрическое лечение;
- реабилитацию (кроме курортов);
- стоматологические услуги.
Какие нужно иметь документы для получения медицинской помощи:
- загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года
- если вы пересекли границу без загранпаспорта – документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.
Найти медицинское учреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800190590.
Отметим, что в Польше, так же как и в Украине работают семейные врачи, которые заботятся о всей семье. Рабочий день у них с 8 до 18 часов по предварительной записи. Однако к узкопрофильным специалистам (онколог, гинеколог, психиатр, стоматолог, венеролог) можно попасть и без направления.
Напомним, часть украинских беженцев, получавших социальную помощь в Польше, должны вернуть деньги, поскольку выплаты производились неправомерно. Речь идет о миллионах злотых.