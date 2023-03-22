Как украинским беженцам вернуть деньги за лекарства в Польше: порядок действий

Право на возмещение имеют украинцы, выехавшие в Польшу не раньше 24 февраля 2022 года

Украинские беженцы, выехавшие в Польшу после начала полномасштабного вторжения российских войск, имеют право на возмещение некоторых лекарств. Условия получения денежной компенсации для них такие же, как и для поляков.

Об этом говорится в сообщении и Минреинтеграции, изложившем детальное описание получения возмещения средств.

Чтобы получить средства, нужно иметь:

соответствующий рецепт от врача;

номер PESEL;

документ, подтверждающий пересечение границы не ранее 24 февраля 2022 года.

Список лекарств, за которые можно получить возмещение, можно просмотреть по ссылке (https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych). Отмечаем, что перечень медикаментов не постоянен, он меняется ежемесячно.

Также отметим, что получить лекарства бесплатно или купить их со скидкой можно только в аптеках, подписавших контракт с Национальным фондом здравоохранения (NFZ) Польши.

Напомним, что приехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года украинцы могут пользоваться услугами медпомощи на уровне с поляками.

Беженцы в Польше могут рассчитывать на:

базовую медицинскую помощь (визиты к семейным врачам, вызов скорой);

специализированную амбулаторную помощь;

диагностические исследования (по направлению врача);

лечение в стационаре;

психиатрическое лечение;

реабилитацию (кроме курортов);

стоматологические услуги.

Какие нужно иметь документы для получения медицинской помощи:

загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года

если вы пересекли границу без загранпаспорта – документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.

Найти медицинское учреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800190590.

Отметим, что в Польше, так же как и в Украине работают семейные врачи, которые заботятся о всей семье. Рабочий день у них с 8 до 18 часов по предварительной записи. Однако к узкопрофильным специалистам (онколог, гинеколог, психиатр, стоматолог, венеролог) можно попасть и без направления.

Напомним, часть украинских беженцев, получавших социальную помощь в Польше, должны вернуть деньги, поскольку выплаты производились неправомерно. Речь идет о миллионах злотых.