Украинцы испугались э-рецептов и ринулись в аптеки: в Минздраве успокоили (фото)

В Минздраве объяснили, что причин для паники нет

В украинских городах снова паника и массовые очереди — на этот раз в аптеки. На фоне информации о том, что с 1 апреля все рецептурные препараты будут продавать по электронному рецепту, все массово кинулись запасаться лекарствами, пока есть возможность.

В сети можно увидеть фото огромных очередей как в аптеках, так и на улице возле них, также перегружены сайты аптек. Но на странице "Телебачення Торонто" дали подробное объяснение тому, что все-таки произойдет с завтрашнего дня.

Отмечается, что бумажные рецепты остаются в силе, особенно в прифронтовых регионах, где нет возможности получить электронный рецепт. Те лекарства, которые ранее продавались без рецепта, имея соответствующую отметку, можно будет купить в свободном доступе и далее.

Чтобы получить электронный рецепт, нужно обратиться к вашему лечащему врачу — сделать это можно лично или по телефону. Особенно актуален последний способ для людей с хроническими заболеваниями, врач будет продлевать ваш рецепт по звонку, а вам на телефон придет уведомление с номер электронного рецепта.

В Минздраве уточнили, что перечень рецептурных препаратов, которых на сегодня в Украине 60%, не расширяется. Чтобы узнать, нужен рецепт на ваш препарат или нет, нужно заглянуть в Государственный реестр, где указана категория его отпуска.

"С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Минздрав не расширяет список рецептурных лекарств и не делает все лекарственные средства рецептурными. То есть все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом", — рассказали в Минздраве.

Но, несмотря на это, очереди в аптеки сегодня, 31 марта, наблюдаются в Киеве, Одессе, Днепре и других городах.

Какие препараты считаются рецептурными

Рецептурное лекарство – лекарственные средства, которые подлежат отпуску исключительно по назначению врача и назначаются на специальных рецептурных бланках.

Этот список может включать в себя:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаительные.

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