"Комунікації *опою": відома журналістка жорстко висловилася про ситуацію з рецептами

Українцям неправильно піднесли інформацію про електронні рецепти, через що громадяни запанікували

Відома журналістка Анна Ковальчук розкритикувала подання інформації про електронні рецепти з 1 квітня. Влада країни не проінформувала громадян належним чином, чим посіяла паніку і призвела до величезних черг в аптеки.

Про це вона висловилася на своїй сторінці у Фейсбуку. Журналістка згадала минулорічні черги до аптек та фармацевтів, які під виття сирени та звуки вибухів продавали ліки навіть без рецептів.

Інформація про те, що з 1 квітня рецептурні препарати продаватимуться за електронними рецептами, сколихнула сьогодні мережу. Українці злякалися того, що не зможуть більше купити жодних ліків без рецепта і кинулися в аптеки запасатися всім, чим можна.

Однак пізніше у МОЗ пояснили, що електронні рецепти просто замінять собою паперові, а препарати, які до цього продавалися без рецепта лікаря, також можна буде купити у вільному доступі. Перелік рецептурних препаратів не розширюватимуть.

Журналістка розкритикувала комунікацію влади з суспільством і наголосила, що якби інформацію було подано не через одне місце, то черг і паніки серед населення не було б.

"Те, що ви, дебіли, сьогодні сотворили повністю вкладається в актуальну державну концепцію "некомпетентність і безвідповідальність". Це дуже зручно — вважати, що люди дурні, все не так зрозуміли. Але коли ти комунікуєш *опою, то колективний дурень у цій історії виходить лише один", — емоційно написала Анна Ковальчук.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у МОЗ розвіяли популярні міфи на тему електронних рецептів. Сталося це вже після того, як українці піддалися паніці та скуповували в аптеках все, що можна.