Через росію: в Україні забороняють десятки препаратів (список)

Всього до списку потрапило 35 медикаментів, частина з яких відрізняється лише дозуванням.

Частину ліків, які виготовляє угорський ВАТ "Гедеон Ріхтер", буде знято з продажу в Україні. Все через те, що в їхньому створенні знайдено російський слід — окремі медикаменти допомагає випускати певний об’єкт господарювання, який знаходиться на території рф. У списку ліків — "Нормадіпін", "Раєном", "Діротон" та ще десятки препаратів.

Як зазначають у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України, наша країна може запропонувати якісні аналоги всіх заборонених до продажу ліків, тож проблем у лікуванні пацієнтів, які використовують такі препарати, виникнути не повинно. Загалом у переліку таких фармацевтичних товарів 35 найменувань.

Для кращого розуміння "Телеграф" зробив спеціальну інфографіку із назвами ліків, котрі "провинилися". Зазначимо, що у нашому переліку позицій менше, ніж у МОЗ. Все тому, що в уряді однакові препарати із різними дозуваннями розділили на окремі пункти.

Тимчасово заборонені в Україні ліки

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комариди, Україна продовжує тиснути на країну-агресора всіма можливими способами. І відмова від ліків — один із них, адже гроші, одержувані від продажу медикаментів, потім витрачаються на військовий бюджет рф. В результаті виходить, що українські громадяни своїми ж руками спонсорують ракети та інші снаряди, що летять на їхні голови.

"Український ринок медикаментів має достатньо аналогів лікарських засобів, ліцензії на які ми відкликаємо, — зазначив представник МОЗ. — Отже, пацієнти матимуть доступ до необхідного лікування".

Наголошується, що заборона ліків є тимчасовою — ймовірно, до того моменту, як угорська компанія не доведе, що російські колеги не беруть участі в їх випуску.

Із переліком аналогів можна ознайомитись на сайті українського МОЗ за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Раніше "Телеграф" розповідав, купівля яких ще медичних препаратів може виявитися спонсоруванням тероризму росії проти українського народу. Ми детально розбирали зв’язки усередині фармацевтичних компаній.