Послухала сусідку: у Дніпрі ледь не померла жінка після прийому антибіотика

Українка зайнялася самолікуванням, намагаючись позбутися бронхіту

Лікарі постійно попереджають про шкоду самолікування, але багато людей все ще не усвідомили всієї небезпеки подібного заняття. Так, у Дніпрі місцева жителька ледь не розпрощалася із життям після прийому антибіотика, який їй "призначила" сусідка. У жінки виявилася алергія на пеніцилін, через який обрані ліки постраждалій не можна було приймати.

Інформацію про інцидент повідомив Влад Боднюк, один із лікарів екстреної медичної допомоги, який виїжджав на виклик. Він зазначив, що лікарів викликала дочка, котра злякалася за матір, побачивши, до яких наслідків призвело використання незнайомого препарату.

42-річна дніпрянка постраждала від анафілаксії — зблідла, похолола і зомліла. Такими симптомами для неї обернувся процес самолікування хронічного бронхіту, який раптово загострився останніми днями. Щиросердна сусідка порекомендувала їй прийняти певний антибіотик, який сама використовувала. Втім, не маючи медичного досвіду, вона не спромоглася ні запитати про алергії, ні прочитати склад самих ліків.

Бригада, яка виїжджала на виклик до потерпілої від самолікування жінки

У постраждалої виявилася алергія на пеніцилін. Пацієнтам з таким діагнозом категорично забороняється приймати препарат "Цефуроксим", який і був порекомендований жінці знайомою.

Після надання першої медичної допомоги дніпрянку госпіталізували до лікарні у стабільному стані середньої тяжкості.

"Ця нагода закликає нас ставитися відповідально до свого здоров’я і не займатися самолікуванням, і довіряти призначення медикаментозного лікування своєму лікарю", — зазначив Влад Боднюк.

Зазначимо, що нарівні із самолікуванням організму можуть нашкодити також російські ліки, які зараз у великій кількості завозяться на тимчасово окуповану територію. Частина з них є справжнім "фуфломіцином", який не допомагає при загостренні хвороби. До того ж, багато наших співвітчизників просто відмовляються від російських медикаментів суто з принципу — навіть знаючи, що це може завадати їхньому лікуванню.