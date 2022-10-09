Послушала соседку: в Днепре едва не умерла женщина после приема антибиотика

Украинка занялась самолечением, пытаясь избавиться от бронхита

Врачи постоянно предупреждают о вреде самолечения, но многие люди все еще не осознали всю опасность подобного занятия. Так, в Днепре местная жительница едва не распрощалась с жизнью после приема антибиотика, который ей "назначила" соседка. У женщины оказалась аллергия на пенициллин, из-за которого выбранное лекарство пострадавшей принимать было нельзя.

Информацию об инциденте сообщил Влад Боднюк, один из врачей экстренной медпомощи, выезжавший на вызов. Он отметил, что врачей вызвала испугавшаяся за мать дочь, увидев, к каким последствия привело использование незнакомого препарата.

42-летняя днепрянка пострадала от анафилаксии — побледнела, похолодела и упала в обморок. Такими симптомами для нее обернулся процесс самолечения хронического бронхита, который внезапно обострился в последние дни. Добрая соседка порекомендовала ей принять некий антибиотик, который сама использовала. Впрочем, не имея медицинского опыта, она не удосужилась ни спросить об аллергиях, ни прочесть состав самого лекарства.

Бригада, выезжавшая на вызов к пострадавшей от самолечения женщины

У пострадавшей же оказалась аллергия на пенициллин. Пациентам с таким диагнозом категорически запрещается принимать препарат "Цефуроксим", который и был по итогу порекомендован женщине знакомой.

После предоставления первой медицинской помощи днепрянку госпитализировали в больницу в стабильном состоянии средней тяжести.

"Этот случай призывает нас относиться ответственно к своему здоровью и не заниматься самолечением, и доверять назначение медикаментозного лечения своему лечащему врачу", — отметил Влад Боднюк.

Отметим, что наравне с самолечением организму могут навредить также российские лекарства, которые сейчас в большом количестве завозятся на временно оккупированную территорию. Часть из них является настоящим "фуфломицином", не помогающим при обострении болезни. К тому же многие наши соотечественники просто отказываются от российских медикаментов чисто из принципа — даже зная, что это может помешать их лечению.