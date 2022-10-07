"Российские не возьму": случай с бабушкой в Херсоне, которая отказалась от "вражеских лекарств"

Херсонцы продолжают игнорировать оккупантов и все, что они привозят в город

Волонтерская инициатива "Котики-патриотики" помогает с медикаментами больницам Херсона и жителям оккупированного города, где недавно погиб гауляйтер из рядов ФСБ. Хотя захватчики начали завозить некоторые лекарства в аптеки, их не хватает, да и украинцы сознательно хотят лечиться украинскими препаратами.

Об этом свидетельствует история, которую рассказала основательница движения "Котики-патриотики" Ирина Салихова в материале OBOZREVATEL. По ее словам, оккупанты до сих пор полноценно не наладили фармацевтическую отрасль в оккупированном Херсоне. К волонтерке постоянно обращаются земляки, нуждающиеся в препаратах для лечения болезни Паркинсона или эпилепсии.

Несмотря на сложную ситуацию с лекарствами в Херсоне, жители пытаются находить только украинских производителей. Салихова рассказала, что однажды к "Котикам-патриотикам" обратилась женщина. Со слезами она просила о помощи, ведь без определенных медикаментов просто не может жить.

"Мои волонтеры их (препараты. – Ред.) находят, везут, девочка стоит на пороге, протягивает бабушке пакет, а та спрашивает: "А лекарство чье? Украинское или российское, потому что если российское, то я не возьму", — поделилась историей волонтерка.

Салихова добавила, что в этот момент была очень горда за наших людей: "Женщина понимает, что без препарата не выживет, но когда уже видит его в руках волонтерки, отказывается брать, если он российский. Этот народ просто не преодолеть!"

К слову, волонтерское движение "Котики-патриотики" не использует российские медикаменты.

Напомним, 30 октября россия аннексировала территории оккупированных частей 4 областей Украины, в том числе Херсонской. Украина, США, ЕС и другие государства резко осудили действия путина и заявили, что у них нет юридической силы. Тем временем, в Херсоне продолжаются так называемые хлопки: попали в любимую гостиницу оккупантов.

Как ранее сообщал "Телеграф", Херсон оказался под оккупацией одним из первых. Об ужасах, которые устроили в городе россияне, рассказала учительница Наталья Бабич, которая продолжала учить детей под страхом смерти.