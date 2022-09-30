В Херсоне погиб гауляйтер из ФСБ: что о нем известно

Погибший был полковником ФСБ

Не один раз коллаборанты и представители оккупационных властей захваченных россией областей ликвидировались, поэтому на этот раз это не обошло и одного из гауляйтеров Херсона. В пятницу, ночью против 30 сентября, стало известно, что в результате ракетного удара погиб "заместитель главы" оккупационных властей Херсонской области владимира сальдо Алексей Катериничев.

Об этом сообщил член Общественной палаты россии Александр Малькевич в своем Telegram-канале. Он отметил, что Катериничев успел отработать на своей должности только месяц.

"До назначения он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ, после этого работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"", — рассказывает Малькевич в сообщении.

К тому же, в официальной биографии Катериничева отмечено, что он участвовал в более чем 20 контртеррористических операциях. В гибели "замглавы" член Общественной палаты обвиняет Вооруженные силы Украины.

Информацию о его смерти также подтвердили в "военно-гражданской администрации" оккупантов для российского пропагандистского издания "РИА-Новости".

Как сообщал "Телеграф" ранее, гауляйтер Херсонской области кирилл стремоусов после обстрела его офиса угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому.