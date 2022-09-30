У Херсоні загинув гауляйтер із ФСБ: що про нього відомо

Загиблий був полковником ФСБ

Не один раз колаборанти і представники окупаційної влади захоплених росією областей ліквідовувалися, тож цього разу це не оминуло і одного з гауляйтерів Херсона. У п'ятницю, вночі проти 30 вересня, стало відомо, що внаслідок ракетного удару загинув "заступник голови" окупаційної влади Херсонської області володимира сальдо Олексій Катериничев.

Про це повідомив член Громадської палати росії Олександр Малькевич у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що Катериничев встиг відпрацювати на своїй посаді тільки місяць.

"До призначення він протягом 25 років проходив військову службу у прикордонних військах та у підрозділах ФСБ, після цього працював першим заступником начальника Центру з проведення рятувальних операцій особливого ризику "Лідер", — розповідає Малькевич у повідомленні.

До того ж, в офіційній біографії Катериничева зазначено, що він брав участь у понад 20 контртерористичних операціях. У загибелі "замголови" член Громадської палати звинувачує Збройні сили України.

Інформацію щодо його смерті також підтвердили у "військово-цивільній адміністрації" окупантів для російського пропагандистського видання "РИА-Новости".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, гауляйтер Херсонської області кирило стремоусов після обстрілу його офісу погрожував президенту України Володимиру Зеленському.