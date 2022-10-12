Из-за россии: в Украине запрещают десятки препаратов (список)

Всего в список попало 35 медикаментов, часть из которых отличается лишь дозировкой

Часть лекарств, изготавливаемые венгерским ОАО "Гедеон Рихтер", будут сняты с продажи в Украине. Все из-за того, что в их создании присутствует российский след — часть медикаментов помогает выпускать некий хозяйственный объект, который находится на территории рф. В списке лекарств — "Нормадипин", "Раеном", "Диротон" и еще десятки препаратов.

Как отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, наша страна может предложить качественные аналоги всех запрещенных к продаже лекарств, поэтому проблем в лечении пациентов, используемых такие препараты, возникнуть не должно. Всего в перечне таких фармацевтических товаров 35 наименований.

Для лучшего понимания "Телеграф" сделал специальную инфографику с названиями "провинившихся" лекарств. Отметим, что в нашем перечне позиций меньше, чем в Минздраве. Все потому, что в правительстве одинаковые препараты с разными дозировками разделили на отдельные пункты.

Временно запрещенные в Украине лекарства

По словам первого замминистра здравоохранения Александра Комариды, Украина продолжает давить на страну-агрессора всеми возможными способами. И отказ от лекарств — один из них, ведь деньги, получаемые от продажи медикаментов, после тратятся на военный бюджет рф. По итогу выходит, что украинские граждане своими же руками спонсируют ракеты и другие снаряды, летящие на их головы.

"Украинский рынок медикаментов имеет достаточно аналогов лекарственных средств, лицензии на которые мы отзываем, — отметил представитель Минздрава. — Так что пациенты будут иметь доступ к необходимому лечению".

Подчеркивается, что запрет лекарств является временным — вероятно, до того момента, как венгерская компания не докажет, что российские коллеги никак не участвуют в их выпуске.

С перечнем аналогов можно ознакомиться на сайте украинского Минздрава по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, покупка каких еще медицинских препаратов может оказаться спонсированием терроризма россии против украинского народа. Мы подробно разбирали связи внутри фармацевтических компаний.