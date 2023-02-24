Ліки від війни: як тривожні новини з фронту розривають аптечні мережі

На фармацевтичному ринку України залишилась лише одна категорія з незмінно високим попитом — заспокійливі.

Війна радикально змінює структуру продажів в українських аптеках. Заспокійливі засоби, антидепресанти та знеболювальні бʼють рекорди. Лідер за динамікою зростання — Гідазепам. За даними аналітичної системи дослідження ринку "PharmXplorer", його продажі за останній рік збільшились на 44%. Зняття пригніченості, тривожності та нервової напруги — так описується ефект його дії. На другому та третьому місцях за динамікою зростання у 2022 році комплексний препарат для боротьби з підвищеним тиском Трипліксам (+29%) та всім відоме знеболювальне Цитрамон (+14%). Схоже, у XXI сторіччі важко бути найстійкішою нацією світу без синтетичних транквілізаторів та розширювачів судин.

"Якщо у ковідному 2021 році на першому місці були засоби, що впливають на респіраторну систему, то у 2022 році почали більше купувати засоби, що впливають на нервову систему", — підтверджує цей тренд Олексій Кузьменко, начальник відділу аналітики аптечного холдингу АНЦ.

Цікаво, що коли йдеться про заспокійливий вплив медичних препаратів, фармацевт Яна Українська робить маленьку примітку: ліки, які продають без рецепта, не мають особливого впливу на нервову систему й найчастіше допомагають через нашу віру в їхню ефективність. Спробуйте не дуже нервувати, усвідомивши цей факт.

Дані "PharmXplorer" щодо потижневої динаміки продажу ліків фіксують поступове подолання кризи, яка почалась зразу після вторгнення росіян.

Новинна залежність

Новим аптечним трендом в Україні стали спалахи ажіотажу навколо препаратів, які виводять з організму радіацію. Фармацевти вже звикли: якщо у стрічках новин російська ракета пролетіла над якоюсь із атомних електростанцій, наступного дня треба чекати зростання попиту саме на цю категорію ліків. Аналогічний ефект мають і заяви кремлівського карлика з натяками щодо можливого ядерного удару по Україні. "Протягом всього року після вторгнення ми спостерігаємо періодичні стрибки попиту на препарати, що містять калію йодид. Це пов’язано з напругою в інформаційному просторі, коли стрічки новин були переповнені заголовками про обстріли Запорізької АЕС, або ж черговими ядерними погрозами країни-агресора", — говорить Марина Перепелиця керівниця мережі "Аптека 100+".

Останній дуже помітний сплеск попиту на препарати з йодом припав на кінець листопада, коли через зниження частоти в українській енергосистемі на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Тоді ж відбувся обстріл росіянами спецкорпусів зв’язку та систем продувки парогенераторів ЗАЕС. Тоді НАЕК "Енергоатом" припустив, що росіяни здійснили обстріл метою пошкодити обладнання, необхідне для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Українське нарощує свою частку

Попри зупинку багатьох українських фармацевтичних підприємств через воєнні дії, пропорція іноземних і вітчизняних препаратів в аптеках суттєво не змінилась. За даними аналітичної системи дослідження ринку "PharmXplorer", зараз у грошовому виразі вона становить приблизно 65,5:35,5 на користь імпорту. Протягом останнього року українських ліків почали купувати пропорційно більше. Їхня частка зросла з 35,2% до 35,5%. Головна причина цього тренду: зростання патріотизму, а також пошук більш дешевих українських аналогів іноземних препаратів.

Окремою новою категорією продажів для українських аптек стали замовлення для переселенців, які виїхали у Європу. Виявилось, що звичні для наших громадян ліки у країнах Євросоюзу є або рецептурними, або взагалі відсутні. "Мама купувала ліки вдома і везла сюди. Тут все за рецептами, — розповідає журналістка Юлія Недопитанська, яка зараз із сином та мамою мешкає у Польщі. – Наприклад, наш Атоксіл, то ж український винахід. А штука просто необхідна. Антибіотики теж не купити. Мама привозила Бісептол і Левомецитин. Ну і наш Німесил. Кажуть, у нього є якийсь аналог, але я не знайшла. Коли везли наші ліки, на кордоні тільки заглянули й пропустили. В нас був цілий кульок, без чеків. А в групах у Фейсбуці українці з Варшави, Лодзя, інших міст кооперуються замовляють доставку ліків. Як правило, гроші за таку неофіційну доставку не платять, тільки за вартість ліків. Бувають такі, що намагаються на цьому заробити, але їх швидко капцями закидають".

Головна особливість

Головною особливістю українського ринку, до якої вимушено адаптувались аптечні мережі, стала повна непередбачуваність. Спочатку ажіотажний попит на початку війни, потім величезний провал продажів через від’їзд мільйонів споживачів за кордон, географічна деформація попиту у бік західних областей, неочікуваний сплеск продажів йодиту і лінійна залежність від новин з фронту, і навіть заяв з Вашингтону та Москви. Це абсолютне божевілля стало буденністю аптечного бізнесу за рік війни.

Втім один прогноз справджується весь цей час, і диктує структуру закупівель на склади 2023 року. Українці будуть нервувати і хапатися за серце. А це означає що інвестиції у заспокійливе, знеболювальне, і навіть транквілізаторне гарантовано повернуться для мереж прибутками.