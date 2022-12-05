Не тільки ЗАЕС чи брудна бомба: яку ще радіаційну небезпеку можуть нести росіяни

Дії агресора спричинили радіаційну небезпеку за кілька років до повномасштабного вторгнення, і зараз ситуація погіршується

Після захоплення Запорізької АЕС, російські окупанти раз за разом спричиняють кризи на атомній електростанції і навіть замінили керівництво. Але не тільки цей об'єкт має викликати занепокоєння, стверджує експертка з радіаційної безпеки Олена Паренюк.

Фахівчиня розповіла "УП", що окрім ЗАЕС та Чорнобиля, які були на слуху, росія вже долучилася до екологічних та радіаційних проблем і в інших місцях. Як приклад вона привела об'єкт "Кліваж" в шахті "Юнком" на Донеччині. В 1979 році там закоркували газові родовища підземним ядерним вибухом.

"Там утворилась склоподібна капсула, яка захищала раділонукліди, що утворились в результаті ядерного вибуху. Все чудово працювало, поки звідти відкачували ґрунтові води", — коментує фахівчиня. Та ця територія була окупована, росіяни зайшовши в Донецьку область відключили помпи і камера почала руйнуватися. Українські екологи ще у 2020 році почали бити на сполох відзначивши підвищення вмісту радіоактивного цезію в ґрунтових водах на територіях підконтрольних Україні.

Інший нюанс — "покинуті" джерела радіації для медичних чи технічних цілей (це можуть бути апарати рентген діагностики чи променевої терапії, — ред.). На "Азовсталі" в Маріуполі лишилися чотири джерела — їхня доля невідома і це небезпечно. В Україні загалом понад 2 тисячі таких джерел радіації, як в лікарнях, так і на техоб'єктах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що МАГАТЕ закликає створити безпечну зону навколо ЗАЕС, адже останні вибухи ледь не спричинили ядерну катастрофу. Нагадаємо, що росія неодноразово звинувачувала Україну в підготовці брудної бомби. МАГАТЕ після проведення перевірки винесла спростувальний вердикт.