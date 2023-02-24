На фармацевтическом рынке Украины осталась только одна категория с неизменно высоким спросом: успокаивающие.

Война радикально изменяет структуру продаж в украинских аптеках. Успокаивающие средства, антидепрессанты и обезболивающие бьют рекорды. Лидер по динамике роста – Гидазепам. По данным аналитической системы исследования рынка "PharmXplorer", его продажи за последний год увеличились на 44%. Снятие подавленности, тревожности и нервного напряжения так описывается эффект его действия. На втором и третьем местах по динамике роста в 2022 году комплексный препарат для борьбы с повышенным давлением Трипликсам (+29%) и всем известный обезболивающий Цитрамон (+14%). Похоже, в XXI веке трудно быть самой стойкой нацией мира без синтетических транквилизаторов и расширителей сосудов.

"Если в ковидном 2021 году на первом месте были средства, влияющие на респираторную систему, то в 2022 году начали больше покупать средства, влияющие на нервную систему", — подтверждает этот тренд Алексей Кузьменко, начальник отдела аналитики аптечного холдинга АНЦ.

Интересно, что когда речь идет о успокаивающем влиянии медицинских препаратов, фармацевт Яна Украинская делает маленькую примечание : лекарства, которые продают без рецепта, не оказывают особого влияния на нервную систему и зачастую помогают через нашу веру в их эффективность. Попытайтесь не очень нервничать, осознав этот факт.

Данные "PharmXplorer" по понедельной динамике продаж лекарств фиксируют постепенное преодоление кризиса, начавшегося сразу после вторжения россиян.

Новинная зависимость

Новым аптечным трендом в Украине стали вспышки ажиотажа вокруг препаратов, выводящих из организма радиацию. Фармацевты уже привыкли: если в новостных лентах российская ракета пролетела над какой-то из атомных электростанций, на следующий день нужно ожидать роста спроса именно этой категорией лекарств. Аналогичный эффект имеют и заявления кремлевского карлика с намеками по поводу возможного ядерного удара по Украине. "В течение всего года после вторжения мы наблюдаем периодические скачки спроса на препараты, содержащие калия йодид. Это связано с напряжением в информационном пространстве, когда новостные ленты были переполнены заголовками об обстрелах Запорожской АЭС или же очередными ядерными угрозами страны-агрессора", — говорит Марина Перепелица, руководитель сети "Аптека 100+".

Последний очень заметный всплеск спроса на препараты с йодом пришелся на конец ноября, когда из-за снижения частоты в украинской энергосистеме на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Тогда же произошли обстрелы россиянами спецкорпусов связи и систем продувки парогенераторов ЗАЭС. Тогда НАЭК "Энергоатом" предположил, что россияне провели обстрел с целью повредить оборудование, необходимое для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.

Украинское понемногу наращивает свою долю

Несмотря на остановку многих украинских фармацевтических предприятий из-за военных действий, пропорция иностранных и отечественных препаратов в аптеках почти не изменилась. По данным аналитической системы исследования рынка "PharmXplorer", сейчас в денежном выражении она составляет примерно 65,5:35,5 в пользу импорта. В течение последнего года украинские лекарства стали покупать пропорционально больше. Их доля выросла с 35,2 до 35,5%. Главная причина этого тренда – рост патриотизма, а также поиск более дешевых украинских аналогов иностранных препаратов.

Отдельной новой категорией продаж для украинских аптек стали заказы для уехавших в Европу переселенцев. Оказалось, что привычные для наших граждан лекарства в странах Евросоюза являются либо рецептурными, либо вообще отсутствуют. "Мама покупала лекарства дома и везла сюда. Здесь все по рецептам, — рассказывает журналистка Юлия Недопитанская, которая сейчас с сыном и мамой живет в Польше. – Например, наш Атоксил, это украинское изобретение. А штука просто необходима. Антибиотики тоже не купить Мама привозила Бисептол и Левомецитин.Ну и наш Нимесил.Говорят, у него есть какой-то аналог, но я не нашла.Когда везли наши лекарства, на границе только заглянули и пропустили.У нас был целый шарик, без чеков.А в группах у Фейсбуки украинцы из Варшавы, Лодзя, других городов кооперируются заказывают доставку лекарства. Как правило, деньги за такую неофициальную доставку не платят, только за стоимость лекарства.

Главная особенность

Главной особенностью украинского рынка, к которой вынужденно адаптировались аптечные сети, стала полная непредсказуемость. Сначала ажиотажный спрос в начале войны, затем огромный провал продаж из-за отъезда миллионов потребителей за границу, географическая деформация спроса в сторону западных областей, неожиданный всплеск продаж йодита и линейная зависимость от новостей с фронта, а также заявлений из Вашингтона и Москвы. Это абсолютное безумие стало обыденностью аптечного бизнеса за год войны.

Впрочем, один прогноз сбывается все это время, и диктует структуру закупок на склады 2023 года. Украинцы будут нервничать и хвататься за сердце. А это значит, что инвестиции в успокаивающее, обезболивающее, а также транквилизаторное гарантированно вернутся для сетей прибылями.