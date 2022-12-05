Не только ЗАЭС или грязная бомба: какую еще радиационную опасность могут нести россияне

Действия агрессора привели к радиационной опасности за несколько лет до полномасштабного вторжения, и сейчас ситуация ухудшается

После захвата Запорожской АЭС, российские кафиры то и дело вызывают кризисы на атомной электростанции и даже заменили руководство. Но не только этот объект должен вызывать беспокойство, утверждает эксперт по радиационной безопасности Елена Паренюк.

Специалист рассказала "УП", что кроме ЗАЭС и Чернобыля, которые были на слуху, россия уже приобщилась к экологическим и радиационным проблемам и в других местах. В качестве примера она привела объект "Кливаж" в шахте "Юнком" в Донецкой области. В 1979 году там закупорили газовые месторождения подземным ядерным взрывом.

"Там образовалась стекловидная капсула, которая защищала образовавшиеся в результате ядерного взрыва радилонуклиды. Все прекрасно работало, пока оттуда откачивали грунтовые воды", — комментирует специалист. Эта территория была оккупирована, россияне зайдя в Донецкую область отключили насосы и камера начала разрушаться. Украинские экологи еще в 2020 году начали бить тревогу отметив повышение содержания радиоактивного цезия в грунтовых водах на территориях подконтрольных Украине.

Другой нюанс — "оставленные" источники радиации для медицинских или технических целей (это могут быть аппараты рентген диагностики или лучевой терапии — ред.). На "Азовстали" в Мариуполе остались четыре источника — их судьба неизвестна и это опасно. В Украине всего более 2 тысяч таких источников радиации, как в больницах, так и на техобъектах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что МАГАТЭ призывает создать безопасную зону вокруг ЗАЭС, ведь последние взрывы едва не повлекли за собой ядерную катастрофу. Напомним, что Россия неоднократно обвиняла Украину в подготовке грязной бомбы. МАГАТЭ после проведения проверки вынесла опровержительный вердикт.