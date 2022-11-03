Заявления россии о "грязной бомбе" Украины: МАГАТЭ провело проверку и сделало вывод

Проверку анонсировали после заявлений россии

МАГАТЭ после недавнего заявления директора Агентства Рафаэля Гросси о проверке двух украинских атомных объектов не нашло признаков ядерной активности в Украине. Эксперты международной организации проводили проверку в связи с заявлениями российской федерации о готовящейся провокации с "грязной бомбой".

Речь идет о проверке в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины в городе Киеве и Восточном горнообогатительном комбинате в Желтых Водах Камянского района Днепропетровской области. Министерство обороны россии на брифинге для журналистов в понедельник назвало эти два объекта причастными к схеме создания ядерного оружия.

Напомним, что ранее российское руководство начало распространять фейки о создании в Украине "грязной бомбы", на что ответили украинские чиновники.

Эксперты также рассказали "Телеграфу", что означает перемещение по странам Запада ядерных боеголовок. Украинцы тем временем начали активно шутить в сети по "грязной бомбе" и снятию США с вооружения одной из боеголовок.