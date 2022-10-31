Миссия МАГАТЭ прибыла в Украину: будут искать "грязную бомбу"

Специалисты уже проводили инспекцию одного из объектов месяц назад

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике ООН (МАГАТЭ) приступили к проверкам двух украинских атомных объектов после недавних заявлений российского руководства о якобы создании в Украине "грязной бомбы".

Как сообщает пресс-служба МАГАТЭ, об этом заявил директор Агентства Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что письменный запрос на проверку поступил от правительства Украины.

Он напомнил, что после того, как россия заявила о том, что на территории Украины якобы ведется деятельность по возможному производству "грязной бомбы", Агентство получило запрос на проведение инспекции на двух объектах, которые находятся под гарантиями МАГАТЭ.

При этом отмечается, что эксперты уже были на одном из указанных объектов месяц назад и никакой незаявленной ядерной деятельности там не проводилось, как и не было обнаружено незаявленных материалов.

В сообщении указано, что предварительный отчет о проверке объектов будет обнародован позже на текущей неделе.

Как сообщалось ранее, накануне российский министр обороны сергей шойгу созвонился с коллегами с Франции, Британии и Турции и заявил им о том, что якобы Украина готовится взорвать "грязную бомбу".

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все подобные заявления являются абсурдными, но указал, что россия часто обвиняет других в том, что собирается сделать сама. Тем временем в Пентагоне отметили, что не имеют информации о том, что россия намерена применить в Украине ядерное или другое оружие массового поражения.