Операция Кремля "Грязная бомба": политический психолог указал на два интересных момента

Политический психолог Валентин Ким специально для "Телеграфа" проанализировал особенности очередного российского вброса

С конца прошлой недели рф запустила информационную операцию против Украины с условным названием "Грязная бомба". Первым выступил российский министр обороны сергей шойгу, который устроил обзвон глав оборонных ведомств США, Великобритании, Франции и Турции, уверяя, что "может рвануть". Эстафетную палочку подхватил начальник Генштаба ВС рф валерий герасимов. Продолжили представители страны-агрессора в Совбезе ООН. А в среду, 26 октября, подключился лично президент рф владимир путин, выдав серию безумных высказываний об Украине, включая всё ту же "грязную бомбу", которую мы якобы можем применить.

Политический психолог Валентин Ким специально для "Телеграфа" проанализировал это российское пиар-действо.

"Это всё, конечно, высосано из пальца, надумано. Но самое интересное, что истерика вокруг "грязной бомбы" демонстрирует ряд уникальных особенностей проведения именно этой пиар-акции", – отмечает Валентин Ким.

Во-первых, поясняет он, ее проводят не профильные специалисты. Не представители МАГАТЭ, не, допустим, российские ядерщики.

"Главные говорящие головы, вещающие об угрозе использования "грязной бомбы" якобы Украиной – это кремлевские СМИ, непосредственно путин, его ближайший круг, а также военные, которые в ядерной физике явно ничего не соображают. Их попытки рассказать о том, что Украина якобы пытается из ядерных отходов сделать оружейный уран, а с его помощью "грязную бомбу", вызывают, мягко говоря, недоумение. Потому что такой подход противоречит, исходя даже из школьной программы, азам ядерной физики. Но очевидно, в российском Генштабе этому не учили", – подчеркивает политический психолог.

Как не учили, похоже, представителей российского МИД хоть как-то камуфлировать фейки. Как иначе объяснить, что впрягшись в игру "напугаем мир украинской грязной бомбой", представители внешнеполитического ведомства рф обнародовали фотографии… словенских складов радиоактивных отходов.

Во-вторых, продолжает Валентин Ким, неспециалисты достаточно высокого ранга, продвигающие эту тему, делают это невероятно активно и без должной аргументации.

"Это подтверждает, что на самом деле у них ничего не продумано. Что идея использовать в медийном пространстве шумиху вокруг "грязной бомбы" родилась ситуативно, а с профильными специалистами никто не консультировался. Иначе месседжи были бы построены на других аспектах, – считает политпсихолог. – Мы видим просто людей, которые наперебой поддакивают путину. А это свидетельство того, что подковерная борьба за власть и доступ к главному источнику власти – путину – продолжается. Особенно между военными и ФСБ. И генералитет в этом раунде получает призовые очки, потому что те же шойгу и герасимов сверхактивно включились в операцию "Грязная бомба". В тон путину они продуцируют тонны лжи. И это, понятно, по нраву хозяину Кремля. Даром, что этим вбросам никто в мире не верит. Ключевые особенности, которые не покидают российские спецоперации последнего времени, – это непрофессионализм, глупость исполнителей, отсутствие маломальской стратегии в исполнении того или иного заказа Кремля".