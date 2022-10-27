Операція Кремля "Брудна бомба": політичний психолог вказав на два цікавих моменти

Політичний психолог Валентин Кім спеціально для "Телеграфу" проаналізував особливості чергового російського фейку

З кінця минулого тижня рф запустила інформаційну операцію проти України з умовною назвою "Брудна бомба". Першим виступив російський міністр оборони сергій шойгу, який влаштував обдзвонення керівників оборонних відомств США, Великобританії, Франції та Туреччини, запевняючи, що "може рвонути". Естафетну паличку підхопив начальник Генштабу ЗС росії валерій герасимів. Продовжили представники країни-агресора в Раді Безпеки ООН. А в середу, 26 жовтня, підключився сам президент росії владимир путін, видавши серію божевільних висловлювань про Україну, включаючи все ту ж "брудну бомбу", яку ми нібито можемо застосувати.

Політичний психолог Валентин Кім спеціально для "Телеграфу" проаналізував це російське піар-дійство.

"Це все, звичайно, висмоктано з пальця, надумано. Але найцікавіше, що істерика навколо "брудної бомби" демонструє низку унікальних особливостей проведення саме цієї піар-акції", – зазначає Валентин Кім.

По-перше, пояснює він, її проводять не профільні спеціалісти. Не представники МАГАТЕ, не, припустимо, російські ядерники.

"Головні голови, які говорять про загрозу використання "брудної бомби" нібито Україною – це кремлівські ЗМІ, безпосередньо путін, його найближче коло, а також військові, які в ядерній фізиці явно нічого не розуміють. Їхні спроби розповісти про те, що Україна нібито намагається з ядерних відходів зробити збройовий уран, а з його допомогою "брудну бомбу", викликають, м’яко кажучи, подив. Тому що такий підхід суперечить, виходячи навіть зі шкільної програми, азам ядерної фізики. Але очевидно, у російському Генштабі цього не вчили", – наголошує політичний психолог.

Як не вчили, схоже, представників російського МЗС бодай якось камуфлювати фейки. Як інакше пояснити, що, впрягшись у гру "налякаємо світ українською брудною бомбою", представники зовнішньополітичного відомства рф оприлюднили фотографії... словенських складів радіоактивних відходів.

По-друге, продовжує Валентин Кім, нефахівці досить високого рангу, які просувають цю тему, роблять це неймовірно активно та без належної аргументації.

"Це підтверджує, що насправді у них нічого не продумано. Що ідея використовувати в медійному просторі галас навколо "брудної бомби" народилася ситуативно, а з профільними фахівцями ніхто не консультувався. Інакше меседжі були б побудовані на інших аспектах, – вважає політпсихолог. — Ми бачимо просто людей, які навперебій підтакують путіну. А це свідчення того, що підкилимна боротьба за владу і доступ до головного джерела влади — путіна — триває. Особливо між військовими та ФСБ. І генералітет у цьому раунді отримує призові очки, тому що ті ж шойгу та герасимів дуже активно включилися в операцію "Брудна бомба". У тон путіну вони продукують тонни брехні. І це, зрозуміло, до вподоби господареві Кремля. Даремно, що цим вкиданням ніхто у світі не вірить. Ключові особливості, які не залишають російські спецоперації останнього часу, – це непрофесіоналізм, дурість виконавців, відсутність хоч трохи стратегії у виконанні того чи іншого замовлення Кремля”.