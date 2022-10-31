Місія МАГАТЕ прибула в Україну: шукатимуть "брудну бомбу"

Фахівці вже проводили інспекцію одного з об’єктів місяць тому

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) розпочали перевірки двох українських атомних об’єктів після нещодавніх заяв російського керівництва про нібито створення в Україні "брудної бомби".

Як повідомляє пресслужба МАГАТЕ, про це заявив директор Агентства Рафаель Гроссі. Він наголосив, що письмовий запит на перевірку надійшов від уряду України.

Він нагадав, що після того, як росія заявила про те, що на території України нібито ведеться діяльність із можливого виробництва "брудної бомби", Агентство отримало запит на проведення інспекції на двох об’єктах, що знаходяться під гарантіями МАГАТЕ.

При цьому наголошується, що експерти вже були на одному із зазначених об’єктів місяць тому і жодної незаявленої ядерної діяльності там не проводилося, як і не було виявлено незаявлених матеріалів.

У повідомленні зазначено, що попередній звіт про перевірку об’єктів буде оприлюднено пізніше цього тижня.

Як повідомлялося раніше, напередодні російський міністр оборони Сергій Шойгу зателефонував з колегами з Франції, Британії та Туреччини і заявив їм про те, що нібито Україна готується підірвати "брудну бомбу".

Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що всі подібні заяви є абсурдними, але зазначив, що росія часто звинувачує інших у тому, що збирається зробити сама. Тим часом у Пентагоні зазначили, що не мають інформації про те, що Росія має намір застосувати в Україні ядерну чи іншу зброю масової поразки.