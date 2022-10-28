"Мы ее помоем": украинцы потролили россиян после новости, что США снимают с вооружения ядерную бомбу

В Пентагоне говорят, что для российских властей снятие бомбы ничего не означает, но росСМИ уже не остановить

В пятницу, 28 октября, Соединенные штаты Америки сообщили, что снимают с вооружения свою мощную ядерную бомбу B83, которая в 100 раз сильнее той, что была сброшена на Хиросиму.

Как передает MSN, об этом говорится в опубликованной Пентагоном новой стратегии национальной обороны. Это произойдет на фоне инвентаризации ядерных сил, ведь у ядерной боеголовки истек срок эксплуатации.

Причиной такого решения стало увеличение расходов на техническое обслуживание боеприпаса, а также ограниченный потенциал его хранения.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга отметил, что снятие с вооружения бомбы B83 – это не сигнал для российского диктатора владимира путина, ведь США имеют существенный ядерный арсенал.

"Наш запас ядерного оружия значителен. Проводя инвентаризацию, мы решили, что нам не нужны эти возможности. У нас много ядерных сил, и я не думаю, что это посылает какой-то сигнал путину. Он понимает, какие наши возможности. И мы продолжим двигаться вперед", – заверил он.

На эту новость достаточно оживленно отреагировали украинцы, пошутив, что теперь мощная ядерная бомба якобы "появится на вооружении ВСУ". Очевидно, что таким образом пользователи сети потролили российскую пропаганду, которая все время продуцирует фейки об Украине типа "грязной бомбы". Украинцы подшутили, что бомбу от США "помоют". Некоторые спрашивали, начал ли Сергей Притула собирать деньги на ядерный боеприпас.

Справка: Термоядерная бомба B83-1 разработана в 1970-х годах. США приняли ее на вооружение США в 1983 году. Общий вес бомбы – около 1100 кг, он способен нести ядерный заряд мощностью до 1,2 Мт. Для сравнения – бомба "Малыш" в Хиросиме имела мощность примерно 13-18 Кт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце прошлой недели россия запустила информационную операцию против Украины с условным названием "Грязная бомба". Первым выступил российский министр обороны сергей шойгу, который начал звонить по телефону представителя США, Британии, Франции и Турции, уверяя, что "может рвануть". Вслед за ним с заявлением выступил начальник Генштаба ВС россии валерий герасимов, а затем с обвинением подсоединился сам президент россии владимир путин, издав серию безумных высказываний об Украине.