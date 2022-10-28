"Ми її помиєм": українці потролили росіян після новини, що США знімають з озброєння ядерну бомбу

У Пентагоні кажуть, що для російської влади зняття бомби нічого не означає, але росЗМІ вже не зупинити

У п'ятницю, 28 жовтня, Сполучені штати Америки повідомили, що знімають з озброєння свою найпотужнішу ядерну бомбу B83, яка у 100 разів сильніша за ту, що була скинута на Хіросіму.

Як передає MSN, про це йдеться в опублікованій Пентагоном новій стратегії національної оборони. Це відбудеться на тлі інвентаризації ядерних сил, адже у ядерної боєголовки вийшов термін експлуатації.

Зазначається, що причиною такого рішення стало збільшення витрат на технічне обслуговування боєприпасу, а також обмежений потенціал його зберігання.

При цьому голова Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу зазначив, що зняття з озброєння бомби B83 — це не сигнал для російського диктатора володимира путіна, адже США мають суттєвий ядерний арсенал.

"Наш запас ядерної зброї є значним. Проводячи інвентаризацію, ми вирішили, що нам не потрібні ці можливості. У нас багато ядерних сил, і я не думаю, що це надсилає якийсь сигнал Путіну. Він розуміє, які наші можливості. І ми продовжимо рухатись уперед", – запевнив він.

На цю новину досить жваво відреагували українці, пожартувавши, що тепер потужна ядерна бомба нібито "з'явиться на озброєнні ЗСУ". Очевидно, що таким чином користувачі мережі потролили російську пропаганду, яка весь час продукує фейки про Україну на кшталт "брудної бомби". Українці пожартували, що бомбу від США "помиють". Дехто запитував, чи почав Сергій Притула збирати гроші на ядерний боєприпас.

Довідка: Термоядерна бомба B83-1 — розроблена у 1970-х роках. США прийняли її на озброєння США у 1983-му. Загальна вага бомби – близько 1100 кг, вона здатна нести ядерний заряд потужністю до 1,2 Мт. Для порівняння – бомба "Малюк" у Хіросімі мала потужність приблизно 13-18 Кт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці минулого тижня рф запустила інформаційну операцію проти України з умовною назвою "Брудна бомба". Першим виступив російський міністр оборони сергій шойгу, який почав телефонувати представника США, Британії, Франції та Туреччини, запевняючи, що "може рвонути". Слідом за ним із заявою виступив начальник Генштабу ЗС росії валерій герасимов, а тоді зі звинуваченням під'єднався сам президент росії владимир путін, видавши серію божевільних висловлювань про Україну.