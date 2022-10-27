США перебросят атомные бомбы в Европу: ответ путину или обновление арсенала

Эксперты Евгений Магда и Александр Коваленко оценили "Телеграфу" ядерную игру мышцами

На фоне очередного ядерного шантажа россии появилась информация, что США планируют оперативно перебросить в Европу тактические бомбы B61-12.

Отмечается, что их будто бы собираются доставить на базы НАТО уже в декабре этого года. Хотя раньше планировалось перемещение боеголовок весной 2023 года. Об этом в частности написало американское издание Politico.

"Телеграф" поинтересовался мнением по этому поводу у директора Института мировой политики, политического эксперта Евгения Магды и блогера, военного эксперта Александра Коваленко.

"Это во-первых, не просто перебрасывание, а ускорение поставки атомных бомб. Оно должно было состояться в следующем году, но пройдет быстрее. Просто дело в том, что на разные провокации (россии, — Авт.) нужно реагировать асимметрично. Думаю, что Соединенные Штаты именно таким образом и реагируют, и они делают правильную вещь, потому что это такой, знаете, логичный шаг. Поскольку они с одной стороны должны себя подтвердить как ядерное государство, показать, что они таковы. А с другой стороны: демонстрировать, что они являются гарантом безопасности в Европе. Они же собираются перебросить их (бомбы, — Авт.) на свои базы, как я понимаю, в Германии, где они обычно и размещались. Думаю, что это даст импульс тому, чтобы польские власти подняли вопрос размещения ядерного оружия в Польше. И дальше мы будем наблюдать за дальнейшими эскалациями. В этом вопросе, по моему мнению, нет ничего удивительного", — отмечает Евгений Магда.

В то же время, по словам Александра Коваленко, какой-либо сенсации в сообщении о Б-61-12 тоже нет. Единственное, что привлекает внимание, это то, что замена бомб произойдет на более современную модификацию. Однако нужно еще дождаться официальных сообщений американских властей по этому поводу.

"Вообще о том, что в Европе размещается американское ядерное оружие, было известно уже давно. Оно, например, размещалось на базе в Германии. Поэтому это не является чем-то странным. С другой стороны: речь идет о более или менее современной модификации самих этих бомб, которые постоянно проходят модернизацию, изменения в соответствии с современными технологиями. Поэтому эти бомбы Б-61-12 и считаются наиболее современными на сегодняшний день в своем классе", — говорит он.

По словам блогера, фактически можно говорить, что тот боекомплект, который сейчас находится в Европе, с именно таким типом оружия, будет не столько увеличен, сколько состоится улучшение арсенала за счет лучшей модификации.

"К тому же меня удивляет немного то, что об этом сообщает издание Politico. А официальные заявления по этому поводу какие-то были? Дело в том, что я очень "люблю" западных журналистов потому, что они очень часто в своих таких "сенсационных" материалах опираются на какие-то заявления каких-то "источников, заслуживающих доверия". Но эти заявления целиком и полностью пребывают в каком-то эфемерном формате без персоналий. Поэтому и возникают вопросы, что же это за такие источники", — объясняет эксперт.

Как сообщал "Телеграф" ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил россию о недопустимости использования таких фейковых оправданий для эскалации в Украине как "грязная бомба".

В то же время в Госдепе США кроме предупреждения о недопустимости эскалации напомнили россии и последствия. При этом уточнено, что эти последствия наступят независимо от того, будет ли применено ядерное оружие или "грязная бомба".