НАТО про "грязную бомбу": мы видели эту схему раньше

В Украину приедут эксперты для проверки — по украинском запросы

Вслед за Госдепом США, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждает россию о недопустимости использования ложных предлогов по типу "грязной бомбы" для дальнейшей эскалации войны в Украине. Он напомнил, что такую схему от россии видели и ранее.

Как сообщает dpa, Столтенберг заявил, что "россия часто обвиняет других в том, что они намерены сделать сами. Мы видели эту схему и раньше. От Сирии до Украины". Он также подтвердил, что мир наблюдает за ситуацией и что НАТО отвергает ложное обвинение в адрес Украины.

Напомним, россия активно продвигает тему взрыва Украиной радиоактивной "грязной бомбы". Они проталкивали эту идею на разных уровнях и очень оскорбились, когда их слова подвергли обоснованному сомнению.

В Украине после всех заявлений россии уже попросили международную инспекцию приехать и самостоятельно посмотреть, делает ли наша страна что-то противозаконное. Инспекции подвергнутся два объекта, один из которых недавно проверяли и не обнаружили ничего странного.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Госдепе кроме предупреждения про недопустимость эскалации напомнили россии и про последствия. При этом уточнено, что последствия наступят вне зависимости от того, будет применена ядерное оружие или "грязная бомба".