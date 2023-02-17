От чего помогает медицинский каннабис и как скоро легализуют его в Украине
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Марихуана помогает бороться с болезнями
Борьба за легализацию медицинского каннабиса в Украине ведется много лет. Появление большого количества раненых в результате боевых действий лишь ускорило дискуссию, однако до сих пор у общества нет единого мнения на этот счет, а до поддержки на законодательном уровне так и не дошло. В настоящее время ряд украинских общественных организаций требует от Верховной Рады принять законопроект о медицинском каннабисе, который был внесен в парламент еще в июне 2022 года.
Сторонники легализации марихуаны отмечают, что препараты с содержанием конопли просто необходимы во время войны. Это важно для людей, которые испытывают сильную физическую боль или психотравмы.
Разбираемся, от чего собственно помогает медицинский каннабис? Что содержит в себе этот "евроинтеграционный" законопроект? Атакже каковы шансы на легализацию марихуаны в Украине в ближайшее время?
Что такое медицинский каннабис и как его можно использовать?
Врачи применяют растение Cánnabis sativa или выделенные из него химические вещества для облегчения боли пациентов или лечения заболеваний, связанных с нарушением работы нервной системы.
До полномасштабного вторжения россии в Украину по меньшей мере 2 миллиона 300 тысяч человек нуждались в медицинском каннабисе для обезболивания симптомов онкологических заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также редких форм эпилепсии среди детей и ПТСР среди военных.
Только по предварительным оценкам Минздрава Украины, в дальнейшем психологической поддержки будут нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн потребуют медикаментозного лечения тревожных и депрессивных расстройств в результате войны.
Специалисты клиники Мэйо отмечают, что препараты на основе медицинского каннабиса способны обеспечить жизнь без боли миллионам пациентов с такими болезнями:
- болезнь Альцгеймера;
- боковой амиотрофический склероз (БАС);
- ВИЧ/СПИД;
- рак;
- сильная хроническая боль;
- тошнота;
- рассеянный склероз и спазмы мышц;
- эпилепсия
- псориаз.
Что известно о законопроекте?
В результате длительной борьбы украинских медиков и ученых за легализацию медицинского каннабиса в 2022 году появился прогресс. Летом в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект под номером 7457.
Он должен был обеспечить полный цикл производства медпрепаратов на основе каннабиса в Украине и возможность врачам выписывать их по электронному рецепту. То есть легализация – это не свободная торговля косяками и не разрешение легально курить травку, а возможность создавать новые лекарства под контролем. Однако за 7 месяцев так и не было никакой инициативы, чтобы перенести каннабис из Таблицы I (запрещенные вещества) в Таблицу II (ограниченный доступ).
В целом законопроект № 7457 имеет следующие пункты:
- юридическая классификация каннабиса и его производных не меняется: он по-прежнему находятся в разделе особо опасных, оборот которых запрещен;
- само растение в Украине будет запрещено, а вот тетрагидроканабинол (ТГК) – его главный психоактивный компонент будет иметь "ограниченный оборот";
- в Украине могут быть доступны только импортные лекарства синтетического происхождения;
- выращивать коноплю в Украине будут под пристальным наблюдением полиции и с целью транспортировки за пределы страны;
- научные исследования проще будет проводить за границей, а любые эксперименты с растительными каннабиоидами остаются под запретом.
Предложенный документ имеет множество недостатков, ведь это не совсем то, за что боролась общественность. Однако народная депутатка Ольга Стефанишина считает, что несовершенный закон – лучше, чем его отсутствие. Она согласна с его недостатками, однако уверена, что в документ между первым и вторым чтением можно внести изменения.
По ее мнению, чтобы закон действительно обеспечил медицинское использование каннабиноидов, совмещал Украину с правовым полем ЕС и вообще отвечал своему названию, следует внести определенные поправки. Ведь правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса не решает проблемы доступа к лекарствам.
"Во-первых, частные сертифицированные лаборатории должны иметь разрешение на эти исследования. Во-вторых, каннабис и его производные должны быть исключены из перечня наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров (особенно опасные вещества, запрещенные к обороту). В то же время перенести активные соединения в те вещества, которые должны использоваться по рецепту врача – как, например, морфий", — говорит Стефанишина в интервью для УП.
Что говорят сторонники легализации?
Представители пациентских общественных организаций считают, что в первую очередь разрешение на использование марихуаны в медицинских и научных целях значительно облегчит жизнь многих украинцев, которые пока не имеют доступа к эффективному и одновременно нетоксичному лекарству. Закон также позволит ученым исследовать каннабис и его производные, развивать инновации в сфере. А бизнесу — выращивать медицинскую коноплю и производить из них лекарства по четко регламентированному лицензированию.
В министерстве убеждены, что легализация медицинского каннабиса приблизит Украину к европейской системе здравоохранения. Например, Польша легализовала применение медицинского каннабиса для пациентов с тяжелыми заболеваниями с 2018 года. Среди других стран, где каннабис можно получить как лекарство при отдельных состояниях — Канада, Израиль, Австралия, Чехия, Австрия, Франция и Германия.
"Руководимся тем, что есть лекарственные средства, которые в 56 странах — а это в основном развитые страны — абсолютно разрешены к использованию. Есть около 50 состояний, при которых это лекарство может назначаться. С медицинской точки зрения наша задача, чтобы украинский пациент был равен с европейским пациентом. Мы как раз к этому и стремимся", — говорит для BBC заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
Но в Украине есть и скептические мнения относительно легализации медицинского каннабиса. Некоторые противники легализации медицинского каннабиса считают, что украинское государство не готово к нему. Так, в "Международной антинаркотической ассоциации" — организации, поддерживающей коммерческие реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых — считают, что в случае легализации медицинская марихуана грозит оказаться не в тех руках — из-за коррупции и отсутствия органа контроля.
"Где и как будет выращиваться каннабис? Действительно ли он будет медицинским? Это проконтролировать никто не сможет. Просто потому, что нет соответствующего органа. Выходит, на плантациях можно будет выращивать как медицинский, так и рекреационный", – комментирует руководитель отдела профилактики Международной антинаркотической ассоциации Дмитрий Сергеев.
По словам исполнительного директора фонда "Пациенты Украины" Инны Иваненко, сейчас необходимо определить и разделить понятие "медицинский" и "промышленный" каннабис.
"Наш голос становится сильнее. После первого чтения будем давить, чтобы проект поддержала Рада, а затем – подписал президент. Мы видим критику со стороны некоторых экспертов, и мы знаем о недостатках документа, но мы также знаем, как будем добиваться необходимого нам редактирования в процессе ко второму чтению", – говорит Инна Иваненко.
Впрочем, пока документ не принят даже в первом чтении, и когда его вынесут на рассмотрение парламента, неизвестно.