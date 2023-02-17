Від чого допомагає медичний канабіс та чи невдовзі легалізують його в Україні

Марихуана допомагає боротися з хворобами

Боротьба за легалізацію медичного канабісу в Україні ведеться багато років. Поява великої кількості поранених внаслідок бойових дій лише прискорила дискусію, однак досі суспільство не має одностайної думки щодо цього, а до підтримки на законодавчому рівні так і не дійшло. Наразі, низка українських громадських організацій вимагає від Верховної Ради ухвалити законопроєкт про медичний канабіс, який був внесений до парламенту ще у червні 2022 року.

Прибічники легалізації марихуани наголошують, що препарати з вмістом коноплі просто необхідні під час війни. Це важливо для людей, які переживають сильний фізичний біль або психотравми.

Розбираємося, від чого власне допомагає медичний канабіс? Що в собі містить цей "євроінтеграційний" законопроєкт? Та які шанси на легалізацію марихуани в Україні найближчим часом?

Що таке медичний канабіс і як його можна використовувати?

Лікарі застосовують рослину Cánnabis satíva чи виділені з неї хімічні речовини для полегшення болю пацієнтів або лікування захворювань, пов’язаних з порушенням роботи нервової системи.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну щонайменше 2 мільйони 300 тисяч людей потребували медичного канабісу для знеболення симптомів онкологічних захворювань, хвороб Альцгеймера і Паркінсона, а також рідкісних форм епілепсії серед дітей та ПТСР серед військових.

Лише за попередніми оцінками МОЗ України, надалі психологічної підтримки будуть потребувати близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн потребуватимуть медикаментозного лікування тривожних та депресивних розладів внаслідок війни.

Спеціалісти клініки Мейо зазначають, що препарати на основі медичного канабісу здатні забезпечити життя без болю мільйонам пацієнтів з такими хворобами:

хвороба Альцгеймера;

бічний аміотрофічний склероз (БАС);

ВІЛ/СНІД;

рак;

сильний хронічний біль;

нудота;

розсіяний склероз і спазми м’язів;

епілепсія

псоріаз.

Що відомо про законопроєкт?

Внаслідок тривалої боротьби українських медиків та науковців за легалізацію медичного канабісу у 2022 році з’явився прогрес. Влітку у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт під номером 7457.

Він мав дозволити забезпечити повний цикл виробництва медпрепаратів на основі канабісу в Україні та можливість лікарям виписувати їх за електронним рецептом. Тобто легалізація – це не вільна торгівля "косяками" і не дозвіл легально курити травку, а можливість створювати нові ліки під контролем. Однак за 7 місяців так і не було жодної ініціативи, щоб перенести канабіс з Таблиці І (заборонені речовини) в Таблицю ІІ (обмежений доступ).

Загалом законопроєкт № 7457 має такі пункти:

юридична класифікація канабісу і його похідних не змінюється: він, як і раніше знаходяться у розділі особливо небезпечних, обіг яких заборонено;

сама рослина в Україні буде заборонена, а ось тетрагідроканабінол (ТГК) – її головний психоактивний компонент буде мати "обмежений обіг";

в Україні можуть бути доступні лише імпортні ліки синтетичного походження;

вирощувати коноплі в Україні будуть: під пильним наглядом поліції та з метою транспортування за межі країни;

наукові дослідження простіше буде проводити за кордоном, а будь-які експерименти з рослинними канабіоїдами залишаються під забороною.

Запропонований документ має багато недоліків, адже це не зовсім те, за що боролася громадськість. Однак народна депутатка Ольга Стефанішина вважає, що недосконалий закон – краще ніж його відсутність. Вона погоджується з його недоліками, однак впевнена, що у документ між першим та другим читанням можна внести зміни.

На її думку, щоб закон справді забезпечив медичне використання канабіноїдів, поєднував Україну з правовим полем ЄС та взагалі відповідав своїй назві, варто внести певні поправки. Адже наразі урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу не розв'язує проблеми доступу до ліків.

"По-перше, приватні сертифіковані лабораторії повинні мати дозвіл на ці дослідження. По-друге, канабіс та його похідні мають бути виключені з переліку наркотичних речовин, психотропних засобів і прекурсорів (особливо небезпечні речовини, заборонені до обігу). Натомість активні сполуки канабісу потрібно перенести до тих речовин, які мають використовуватися за рецептом лікаря – як, наприклад, морфій", — каже Стефанішина у інтерв'ю для УП.

Що кажуть прихильники легалізації?

Представники пацієнтських громадських організацій вважають, що в першу чергу дозвіл на використання марихуани у медичних та наукових цілях значно полегшить життя багатьох українців, які наразі не мають доступу до ефективних і водночас нетоксичних ліків. Закон також дозволить науковцям досліджувати канабіс та його похідні, розвивати інновації в сфері. А бізнесу — вирощувати медичні коноплі та виробляти з них ліки за чітко регламентованим ліцензуванням.

У міністерстві переконані, що легалізація медичного канабісу наблизить Україну до європейської системи охорони здоровʼя. Наприклад Польща легалізувала застосування медичного канабісу для пацієнтів з тяжкими захворюваннями з 2018 року. Серед інших країн, де канабіс можна отримати як ліки при окремих станах, — Канада, Ізраїль, Австралія, Чехія, Австрія, Франція і Німеччина.

"Керуємося тим, що є лікарські засоби, які в 56 країнах — а це в основному розвинені країни — абсолютно дозволені до використання. Є близько 50 станів, при яких ці ліки можуть призначатися. З медичної точки зору наше завдання, щоб український пацієнт був рівний з європейським пацієнтом. Ми саме до цього і прагнемо", — каже для BBC заступник міністра охорони здоровʼя Олександр Комаріда.

Але в Україні є й скептичні думки щодо легалізації медичного канабісу. Деякі противники легалізації медичного канабісу вважають, що українська держава не готова до нього. Так, у "Міжнародній антинаркотичній асоціації" — організації, що підтримує комерційні реабілітаційні центри для нарко- і алкозалежних — вважають, що у випадку легалізації медична марихуана загрожує опинитися не в тих руках — через корупцію та відсутність органу контролю.

"Де і як буде вирощуватися канабіс? Чи справді він буде медичним? Це проконтролювати ніхто не зможе. Просто тому, що немає відповідного органу. Виходить, на плантаціях можна буде вирощувати як медичний, так і рекреаційний", – коментує Дмитро Сергєєв, керівник відділу профілактики Міжнародної антинаркотичної асоціації.

За словами виконавчого директора фонду "Пацієнти України" Інни Іваненко, зараз необхідно визначити та розділити поняття "медичний" та "промисловий" канабіс.

"Наш голос стає сильнішим. Після першого читання будемо тиснути, щоб проєкт підтримала Рада, а потім – підписав президент. Ми бачимо критику зі сторони деяких експертів, і ми знаємо про недоліки документа, але ми також знаємо, як будемо досягати необхідної нам редагування в процесі до другого читання", – каже Інна Іваненко.

Утім, наразі документ не ухвалений навіть у першому читанні, і коли його винесуть на розгляд парламенту невідомо.