Українці панікують через е-рецепти: у МОЗ розвіяли головні міфи

МОЗ поспішило розвіяти побоювання українців

Українців з 1 квітня чекає низка змін, серед яких зміна порядку відпустки ліків. Це нововведення вже встигло породити безліч міфів і призвело до довгих черг в аптеках.

Тому в МОЗ поспішили відповісти на запитання людей, а заразом розвіяти деякі з побоювань щодо введення електронних рецептів.

Міф: "На всі ліки тепер буде потрібно рецепт"

У МОЗ зазначають, що ліки, для яких рецепт лікаря не потрібен, як і раніше, можна буде вільно купити в аптеках. Ліки, що відпускалися раніше лише за рецептом лікаря, можна буде придбати за електронним рецептом. При цьому паперові рецепти нікуди не поділися і прийматимуться так само як і електронні.

Міф: "Рецептурні ліки відпускатимуться виключно за е-рецептом"

Як і зазначалося вище, це твердження не відповідає дійсності. Електронні рецепти вводяться для зручності покупців і мають деякі переваги над паперовими, проте про повну відмову від паперових рецептів не йдеться.

Міф: "За відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки"

У разі блекауту лікар випише паперовий рецепт і в аптеках його зобов’язані будуть прийняти, а подібна норма діятиме принаймні до кінця воєнного стану. У будь-якому випадку, йдеться не про повну заміну паперових рецептів, а лише про введення додаткового інструменту, який буде їх альтернативою.

Міф: "Багато ВПО не зможуть отримати ліки, оскільки втратили доступ до своїх сімейних лікарів"

Для отримання рецепта договір з сімейним лікарем не потрібен. Виписати рецепт зможе будь-який лікар, який займається вашим лікуванням, чи то хірург, терапевт, кардіолог тощо.

Міф: "Тепер неможливо буде отримати ліки, оскільки запис до лікаря на кілька днів уперед"

У разі екстрених ситуацій варто викликати швидку допомогу. У разі погіршення самопочуття МОЗ рекомендує не нехтувати зверненням до лікарів, які зможуть провести діагностику та призначити необхідне лікування. Якщо необхідно призначити повторний рецепт на ліки, це можна зробити дистанційно.

Міф: "Тепер лікарі призначатимуть лише дорогі ліки"

В електронному рецепті немає інформації про бренди, а мають відомості лише про діючу речовину. Тобто пацієнт має право самостійно вибрати які саме ліки він захоче купити і ні лікар, ні фармацевт на це вплинути не зможуть.

Міф: "Тепер буде неможливо придбати ліки проти тиску/алергії/знеболювальні засоби без рецепта"

Якщо ці ліки раніше відпускалися без рецепта, то зараз будуть. В іншому випадку можна звернутися до фармацевта, щоб знайти безрецептурний аналог ваших ліків або лікаря для призначення ефективного лікування.

Це ж стосується й етилового спирту, проте в асортименті аптек можна знайти упаковки, які не підлягають відпустці за рецептом. Є доступні опції в іншому обсязі, або є інші антисептичні засоби, які можна вільно придбати аптеці

Також це стосується комбінованих оральних контрацептивів, оскільки здебільшого вони є гормоновмісними лікарськими засобами, а їх застосування має контролюватись медичним фахівцем. Однак ця норма не є новою.

Міф: "Це незручно для пацієнтів, які мають хронічні захворювання"

Це не відповідає дійсності, оскільки тепер для продовження рецепта не потрібно звертатися до лікаря. Це можна буде зробити дистанційно за допомогою смартфона.

Міф: "Тепер неможливо купити ліки для тварин у звичайній аптеці"

Жодних змін до порядку призначення ліків для тварин з 1 квітня не передбачено.

Як повідомлялося раніше, минулого року в Україні заборонили продаж низки лікарських засобів, які виробляють російські компанії. До списку потрапили десятки найменувань.