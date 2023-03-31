Украинцы паникуют из-за е-рецептов: в Минздраве развеяли главные мифы

Минздрав поспешил развеять опасения украинцев

Украинцев с 1 апреля ждет ряд изменений, среди которых изменение порядка отпуска лекарств. Это нововведение уже успело породить множество мифов и привело к возникновению длинных очередей в аптеках.

Поэтому в Минздраве поспешили ответить на вопросы людей, а заодно развеять некоторые из опасений по поводу введения электронных рецептов.

Миф: "На все лекарства теперь потребуется рецепт"

В Минздраве отмечают, что лекарства, для которых рецепт врача не нужен, как и прежде можно будет свободно купить в аптеках. Лекарства, отпускавшиеся ранее лишь по рецепту врача, можно будет приобрести по электронному рецепту. При этом бумажные рецепты никуда не делись и будут приниматься так же, как и электронные.

Миф: "Рецептурное лекарство будет отпускаться исключительно по е-рецепту"

Как и отмечалось выше это утверждение не соответствует действительности. Электронные рецепты вводятся для удобства покупателей и имеет некоторые преимущества над бумажными, однако о полном отказе от бумажных рецептов речь не идет.

Миф: "При отсутствии света будет невозможно получить рецепт на лекарство"

В случае блэкаута врач выпишет бумажный рецепт и в аптеках его обязаны будут принять, а подобная норма будет действовать по крайней мере до конца военного положения. В любом случае, речь идет не о полной замене бумажных рецептов, а лишь о введении дополнительного инструмента, который будет служить их альтернативой.

Миф: "Многие ВПЛ не смогут получить лекарства, поскольку потеряли доступ к своим семейным врачам"

Для получения рецепта договор с семейным врачом не нужен. Выписать рецепт сможет любой врач, который занимается вашим лечением, будь-то хирург, терапевт, кардиолог и т.д.

Миф: "Теперь невозможно будет получить лекарство, поскольку запись к врачу на несколько дней вперед"

В случае возникновения экстренных ситуаций стоит вызывать скорую помощь. В случае ухудшения самочувствия Минздрав рекомендует не пренебрегать обращением к врачам, которые смогут провести диагностику и назначить необходимое лечение. Если же необходимо назначить повторный рецепт на лекарства, то это можно сделать дистанционно.

Миф: "Теперь врачи будут назначать только дорогостоящие лекарства"

В электронном рецепте нет информации о брендах, а имеют сведения лишь о действующем веществе. То есть пациент имеет право самостоятельно выбрать какое именно лекарство он захочет купить и ни врач, ни фармацевт на это повлиять не смогут.

Миф: "Теперь будет невозможно приобрести лекарства против давления/аллергии/обезболивающие средства без рецепта"

Если эти лекарства раньше отпускались без рецепта, то и сейчас будут. В противном случае можно обратиться к фармацевту, чтобы найти безрецептурный аналог вашего лекарства или к врачу для назначения эффективного лечения.

Это же касается и этилового спирта, однако в ассортименте аптек можно найти упаковки, не подлежащие отпуску по рецепту. Есть доступные опции в другом объеме, или есть другие антисептические средства, которые можно свободно купить аптеке

Также это касается комбинированных оральных контрацептивов, так как в большинстве своем они являются гормоносодержащими лекарственными средствами и их применение должно контролироваться медицинским специалистом. Однако эта норма новой не является.

Миф: "Это неудобно для пациентов, имеющих хронические заболевания"

Это не соответствует действительности, поскольку теперь для продления рецепта не понадобится обращаться к врачу. Это можно будет сделать дистанционно с использованием смартфона.

Миф: "Теперь невозможно купить лекарства для животных в обычной аптеке"

Никаких изменений в порядок назначения лекарств для животных с 1 апреля не предусмотрено.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Украине запретили продажу ряда лекарственных средств, которые производятся российскими компаниями. В список попали десятки наименований.