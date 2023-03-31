"Коммуникации *опой": известная журналистка жестко высказалась о ситуации с рецептами

Украинцам неправильно приподнесли информацию об электронных рецептах, из-за чего граждане запаниковали

Известная журналистка Анна Ковальчук раскритиковала подачу информации про электронные рецепты с 1 апреля. Власти страны не уведомили граждан должным образом, чем посеяли панику и привели к огромным очередям в аптеки.

Об этом она высказалась на своей странице в Фейсбук. Журналистка вспомнила прошлогодние очереди в аптеки и фармацевтов, которые под вой сирены и звуки взрывов продавали лекарства даже без рецептов.

Информация о том, что с 1 апреля рецептурные препараты будут продаваться по электронным рецептам, всколыхнула сегодня сеть. Украинцы испугались того, что не смогут больше купить никакие лекарства без рецепта и ринулись в аптеки запасаться всем, чем можно.

Однако позже в Минздраве пояснили, что электронные рецепты просто заменят собой бумажные, а препараты, которые до этого продавались без рецепта врача, также можно будет купить в свободном доступе. Перечень рецептурных препаратов расширять не будут.

Журналистка раскритиковала коммуникацию властей с обществом и подчеркнула, что если бы информация была преподнесена не через одно место, то очередей и паники среди населения не было бы.

"То, что вы, дебилы, сегодня сотворили полностью укладывается в актуальную государственную концепцию "некомпетентность и безответственность". Это очень удобно — считать, что люди дураки, все не так поняли. Но когда ты коммуницируешь *опой, то коллективный дурак в этой истории получается только один", — эмоционально написала Анна Ковальчук.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Минздраве развеяли популярные мифы на тему электронных рецептов. Произошло это уже после того, как украинцы поддались панике и скупали в аптеках все, что можно.