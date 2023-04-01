Штурм аптек був марним? Ляшко роз’яснив ситуацію з ліками за рецептом

У МОЗ пояснили, які зміни впровадили для українців

З 1 квітня в Україні чинності набрало нововведення, в рамках якого українські аптеки повинні продавати деякі ліки виключно за електронними або паперовими рецептами. Ця інформація спровокувала не аби який ажіотаж серед населення й у переддень змін українці буквально штурмом брали ці заклади. Проте насправді правила відпуску рецептурних медичних препаратів змінювати, допоки в країні триватиме воєнний стан, не будуть.

Про це у суботу, 1 квітня, в черговому ефірі щоденного телемарафону "Єдиних новин" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, зазначивши, що в країні ввели додатковий сервіс, за допомоги якого українці матимуть змогу отримувати електронні рецепти.

"Ми не змінили правила відпуску препаратів. Ми говоримо про те, що ми запровадили додатковий сервіс, який сьогодні з'явився, електронний рецепт. Всі інші правила відпуску, контроль, який був у довоєнний період, він і залишається сьогодні таким, як і був до 24 лютого 2022 року", — пояснив він.

Також Ляшко додав, що нових лікарських препаратів до рецептурної групи додано поки не було. Рівно так само в Україні не змінилася й ситуація стосовно посилення контролю відпуску медикаментів.

Водночас міністр відмітив, що величезні черги і ажіотаж в аптеках дефіциту ліків не спровокував. Очевидно, що його і не буде надалі.

"Сьогодні ми поговорили з дистриб'юторами. Запас лікарських препаратів є. Сьогодні вже йдуть постачання", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 квітня українські аптеки продаватимуть антибіотики виключно за рецептами.