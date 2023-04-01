Штурм аптек был лишним? Ляшко разъяснил ситуацию с лекарствами по рецепту

В Минздраве объяснили, какие изменения ввели для украинцев

С 1 апреля в Украине вступило в силу нововведение, в рамках которого украинские аптеки должны продавать некоторые лекарства исключительно по электронным или бумажным рецептам. Эта информация спровоцировала не какой-либо ажиотаж среди населения и в канун перемен украинцы буквально штурмом брали эти заведения. Однако на самом деле правила отпуска рецептурных медицинских препаратов менять, пока в стране продлится военное положение, не будут.

Об этом в субботу, 1 апреля, в очередном эфире ежедневного телемарафона "Единых новостей" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, отметив, что в стране ввели дополнительный сервис, с помощью которого украинцы смогут получать электронные рецепты.

"Мы не изменили правила отпуска препаратов. Мы говорим о том, что мы ввели дополнительный сервис, который сегодня появился, электронный рецепт. Все другие правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, он и остается сегодня таким, как и был до 24 февраля 2022 года", — пояснил он.

Также Ляшко добавил, что новых лекарственных препаратов в рецептурную группу добавлено пока не было. Равно так же в Украине не изменилась и ситуация по усилению контроля отпуска медикаментов.

В то же время министр отметил, что огромные очереди и ажиотаж в аптеках дефицита лекарства не спровоцировал. Очевидно, что его не будет и дальше.

"Сегодня мы поговорили с дистрибьюторами. Запас лекарственных препаратов есть. Сегодня уже идут поставки", — подытожил он.

Ранее Телеграф сообщал, что с 1 апреля украинские аптеки будут продавать антибиотики исключительно по рецептам.