Лекарства по е-рецептам с 1 апреля. Что делать людям без смартфонов и какие препараты под запретом

Бумажные рецепты продолжат действовать

Во многих городах Украины в пятницу, 31 марта, образовались гигантские очереди в аптеки. Скорее всего людей взволновало то, что с 1 апреля лекарства можно будет получить по электронному рецепту и слухи о расширении списка запрещенных препаратов.

Но новость о том, что с 1 апреля много лекарств можно будет получить только по электронному рецепту – это фейк. Министерство здравоохранения уточняет: с апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Список никто не расширял.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать об изменениях с 1 апреля:

Как купить лекарство с 1 апреля

Единственное изменение состоит в том, что рецептурные лекарства теперь будет продаваться в аптеках по е-рецептам тоже, поясняет Минздрав. Бумажные рецепты продолжат действовать до окончания военного состояния и пациент будет просто выбирать, что удобнее: бумажку или СМС.

Что такое е-рецепт? Пациенту нужно иметь обычный телефон, который может принимать SMS-сообщение. В сообщении будет номер рецепта и уникальный код погашения, их нужно будет назвать аптекарю. Это все.

Рецепт можно получить и без декларации

Процесс будет выглядеть так:

Прийти на прием к врачу. На месте сказать, по какому рецепту хотите приобрести лекарства в аптеке (бумажный или СМС). При необходимости вас регистрируют в электронной системе здравоохранения (там уже есть прививающиеся от Covid-19). Врач сформирует е-рецепт, указав вещество, дозировку, продолжительность курса. Вы получаете SMS с номером рецепта и кодом погашения. Ищете аптеку, которая отпускает лекарства по е-рецепту (карта аптек). Рецепт на наркотические (психотропные) лекарства действует в течение 10 дней, на остальные препараты — в течение 30 дней. В аптеке достаточно уведомить фармацевт реквизиты из СМС. Фармацевт предлагает имеющиеся в аптеке лекарственные средства, содержащие действующее вещество. Можно выбрать лекарство в соответствии с бюджетом.

В НСЗУ сегодня добавили, что на льготные препараты, отпускаемые за средства местных бюджетов или других программ, а также то лекарство, которое производится непосредственно в аптеке по рецепту врача, по-прежнему продолжит действовать бумажный рецепт.

Не могу прийти к врачу. Что делать?

В случае, если у вас острое или хроническое заболевание, требуется продолжить лечение или профилактику, е-рецепт можно получить дистанционно. Для этого нужно связаться с врачом по телефону.

Рецепт можно получить дистанционно

Для этого предварительно обязательно должен быть зафиксирован диагноз и назначение от семейного врача. Так назначения лекарства всегда будут доступны в смартфоне.

Нет телефона. Как получить рецепт?

Как уже отмечалось, для получения электронного рецепта необязательно иметь смартфон. Надо просто показать в аптеке реквизиты из SMS-сообщения, для этого достаточно и "кнопочного телефона".

Если мобильного телефона нет вообще, то врач сможет произвести назначение на бумажном рецептурном бланке.

Как получить рецепт без телефона

Пациенты, не имеющие телефона или желающие получить бумажную копию, могут попросить врача распечатать его в виде информационной справки. Подпись и печать не требуются.

Кто может выписывать рецепт?

Выписать рецепт могут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, или врач-ФЛП. Е-рецепт распространится на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача.

Наличие декларации у пациента или договора у заведения с НСЗУ – не обязательно.

Что делать в районах у боевых действий

В регионах, где ведутся боевые действия, для отпуска рецептурных препаратов рецепт не требуется. Исключение – наркотические (психотропные), сильнодействующие (ядовитые вещества).

Военные администрации, подразделения ВСУ, волонтеры и благотворительные организации могут закупать рецептурное лекарство для нужд военного времени у дистрибьюторов и для этого рецепт не нужен.

Правда ли, что "Нимесил" и "Постинор" нельзя купить с 1 апреля

На самом деле "Нимесил" и "Постинор" уже давно находится в перечне рецептурных препаратов. Список можно просмотреть по ссылке здесь. Министерство здравоохранения с 1 апреля не расширяло перечень, он останется старым.

По рецепту выдают следующие лекарства:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля,

успокаивающие.

Список не расширяется, лекарства, которые отпускались без рецептов – в дальнейшем будут отпускаться без рецептов.

29 марта появилась информация, что в список рецептурных лекарств добавили популярное обезболивающее средство "Нимесил" и его аналоги. Но Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, рассказала, что препарат всегда был рецептурным, передает LIGA.Life

"Существуют предостережения относительно профиля безопасности этого лекарственного средства, в частности, его гепатотоксичности", – утверждает Мария.

Рецептурность "Нимесила" указана в инструкции препарата. Это также касается гормональных препаратов, в том числе экстренных контрацептивов "Постинор". Но большинство аптек продавали их без рецепта. Издание со ссылкой на анонимный источник в Минздраве предполагает, что не было системы контроля и наказания.

"На время военного положения: если Гослекслужба получает жалобы от пациентов о нарушении порядка реализации лекарств, то может осуществить соответствующую проверку. Ответственность за нарушение порядка реализации лекарственных средств установлена действующим законодательством, в частности, Кодексом Украины об административных правонарушениях", – говорится в комментарии.

Как сообщал Телеграф, антибиотики в Украине начали продавать только по онлайн-рецептам.