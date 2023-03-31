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Лекарства по е-рецептам с 1 апреля. Что делать людям без смартфонов и какие препараты под запретом

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 31 марта 2023, 16:49

Бумажные рецепты продолжат действовать

Во многих городах Украины в пятницу, 31 марта, образовались гигантские очереди в аптеки. Скорее всего людей взволновало то, что с 1 апреля лекарства можно будет получить по электронному рецепту и слухи о расширении списка запрещенных препаратов.

Но новость о том, что с 1 апреля много лекарств можно будет получить только по электронному рецепту – это фейк. Министерство здравоохранения уточняет: с апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Список никто не расширял.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать об изменениях с 1 апреля:

Как купить лекарство с 1 апреля

Единственное изменение состоит в том, что рецептурные лекарства теперь будет продаваться в аптеках по е-рецептам тоже, поясняет Минздрав. Бумажные рецепты продолжат действовать до окончания военного состояния и пациент будет просто выбирать, что удобнее: бумажку или СМС.

Что такое е-рецепт? Пациенту нужно иметь обычный телефон, который может принимать SMS-сообщение. В сообщении будет номер рецепта и уникальный код погашения, их нужно будет назвать аптекарю. Это все.

е-рецепты
Рецепт можно получить и без декларации

Процесс будет выглядеть так:

  1. Прийти на прием к врачу.
  2. На месте сказать, по какому рецепту хотите приобрести лекарства в аптеке (бумажный или СМС).
  3. При необходимости вас регистрируют в электронной системе здравоохранения (там уже есть прививающиеся от Covid-19). Врач сформирует е-рецепт, указав вещество, дозировку, продолжительность курса.
  4. Вы получаете SMS с номером рецепта и кодом погашения.
  5. Ищете аптеку, которая отпускает лекарства по е-рецепту (карта аптек).
  6. Рецепт на наркотические (психотропные) лекарства действует в течение 10 дней, на остальные препараты — в течение 30 дней.
  7. В аптеке достаточно уведомить фармацевт реквизиты из СМС.
  8. Фармацевт предлагает имеющиеся в аптеке лекарственные средства, содержащие действующее вещество. Можно выбрать лекарство в соответствии с бюджетом.

В НСЗУ сегодня добавили, что на льготные препараты, отпускаемые за средства местных бюджетов или других программ, а также то лекарство, которое производится непосредственно в аптеке по рецепту врача, по-прежнему продолжит действовать бумажный рецепт.

Не могу прийти к врачу. Что делать?

В случае, если у вас острое или хроническое заболевание, требуется продолжить лечение или профилактику, е-рецепт можно получить дистанционно. Для этого нужно связаться с врачом по телефону.

е-рецепты
Рецепт можно получить дистанционно

Для этого предварительно обязательно должен быть зафиксирован диагноз и назначение от семейного врача. Так назначения лекарства всегда будут доступны в смартфоне.

Нет телефона. Как получить рецепт?

Как уже отмечалось, для получения электронного рецепта необязательно иметь смартфон. Надо просто показать в аптеке реквизиты из SMS-сообщения, для этого достаточно и "кнопочного телефона".

Если мобильного телефона нет вообще, то врач сможет произвести назначение на бумажном рецептурном бланке.

е-рецепты
Как получить рецепт без телефона

Пациенты, не имеющие телефона или желающие получить бумажную копию, могут попросить врача распечатать его в виде информационной справки. Подпись и печать не требуются.

Кто может выписывать рецепт?

Выписать рецепт могут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, или врач-ФЛП. Е-рецепт распространится на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача.

Наличие декларации у пациента или договора у заведения с НСЗУ – не обязательно.

Что делать в районах у боевых действий

В регионах, где ведутся боевые действия, для отпуска рецептурных препаратов рецепт не требуется. Исключение – наркотические (психотропные), сильнодействующие (ядовитые вещества).

Военные администрации, подразделения ВСУ, волонтеры и благотворительные организации могут закупать рецептурное лекарство для нужд военного времени у дистрибьюторов и для этого рецепт не нужен.

Правда ли, что "Нимесил" и "Постинор" нельзя купить с 1 апреля

На самом деле "Нимесил" и "Постинор" уже давно находится в перечне рецептурных препаратов. Список можно просмотреть по ссылке здесь. Министерство здравоохранения с 1 апреля не расширяло перечень, он останется старым.

По рецепту выдают следующие лекарства:

  • антибиотики;
  • противосудорожные средства;
  • гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
  • препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
  • некоторые антигельминтные препараты;
  • некоторые антигистаминные средства;
  • кроворазжижающие препараты;
  • антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
  • стероидные лекарственные средства;
  • некоторые лекарства против боли, кашля,
  • успокаивающие.

Список не расширяется, лекарства, которые отпускались без рецептов – в дальнейшем будут отпускаться без рецептов.

29 марта появилась информация, что в список рецептурных лекарств добавили популярное обезболивающее средство "Нимесил" и его аналоги. Но Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, рассказала, что препарат всегда был рецептурным, передает LIGA.Life

"Существуют предостережения относительно профиля безопасности этого лекарственного средства, в частности, его гепатотоксичности", – утверждает Мария.

Рецептурность "Нимесила" указана в инструкции препарата. Это также касается гормональных препаратов, в том числе экстренных контрацептивов "Постинор". Но большинство аптек продавали их без рецепта. Издание со ссылкой на анонимный источник в Минздраве предполагает, что не было системы контроля и наказания.

"На время военного положения: если Гослекслужба получает жалобы от пациентов о нарушении порядка реализации лекарств, то может осуществить соответствующую проверку. Ответственность за нарушение порядка реализации лекарственных средств установлена действующим законодательством, в частности, Кодексом Украины об административных правонарушениях", – говорится в комментарии.

Как сообщал Телеграф, антибиотики в Украине начали продавать только по онлайн-рецептам.

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