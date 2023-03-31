Лекарства по е-рецептам с 1 апреля. Что делать людям без смартфонов и какие препараты под запретом
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Бумажные рецепты продолжат действовать
Во многих городах Украины в пятницу, 31 марта, образовались гигантские очереди в аптеки. Скорее всего людей взволновало то, что с 1 апреля лекарства можно будет получить по электронному рецепту и слухи о расширении списка запрещенных препаратов.
Но новость о том, что с 1 апреля много лекарств можно будет получить только по электронному рецепту – это фейк. Министерство здравоохранения уточняет: с апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Список никто не расширял.
"Телеграф" рассказывает, что нужно знать об изменениях с 1 апреля:
Как купить лекарство с 1 апреля
Единственное изменение состоит в том, что рецептурные лекарства теперь будет продаваться в аптеках по е-рецептам тоже, поясняет Минздрав. Бумажные рецепты продолжат действовать до окончания военного состояния и пациент будет просто выбирать, что удобнее: бумажку или СМС.
Что такое е-рецепт? Пациенту нужно иметь обычный телефон, который может принимать SMS-сообщение. В сообщении будет номер рецепта и уникальный код погашения, их нужно будет назвать аптекарю. Это все.
Процесс будет выглядеть так:
- Прийти на прием к врачу.
- На месте сказать, по какому рецепту хотите приобрести лекарства в аптеке (бумажный или СМС).
- При необходимости вас регистрируют в электронной системе здравоохранения (там уже есть прививающиеся от Covid-19). Врач сформирует е-рецепт, указав вещество, дозировку, продолжительность курса.
- Вы получаете SMS с номером рецепта и кодом погашения.
- Ищете аптеку, которая отпускает лекарства по е-рецепту (карта аптек).
- Рецепт на наркотические (психотропные) лекарства действует в течение 10 дней, на остальные препараты — в течение 30 дней.
- В аптеке достаточно уведомить фармацевт реквизиты из СМС.
- Фармацевт предлагает имеющиеся в аптеке лекарственные средства, содержащие действующее вещество. Можно выбрать лекарство в соответствии с бюджетом.
В НСЗУ сегодня добавили, что на льготные препараты, отпускаемые за средства местных бюджетов или других программ, а также то лекарство, которое производится непосредственно в аптеке по рецепту врача, по-прежнему продолжит действовать бумажный рецепт.
Не могу прийти к врачу. Что делать?
В случае, если у вас острое или хроническое заболевание, требуется продолжить лечение или профилактику, е-рецепт можно получить дистанционно. Для этого нужно связаться с врачом по телефону.
Для этого предварительно обязательно должен быть зафиксирован диагноз и назначение от семейного врача. Так назначения лекарства всегда будут доступны в смартфоне.
Нет телефона. Как получить рецепт?
Как уже отмечалось, для получения электронного рецепта необязательно иметь смартфон. Надо просто показать в аптеке реквизиты из SMS-сообщения, для этого достаточно и "кнопочного телефона".
Если мобильного телефона нет вообще, то врач сможет произвести назначение на бумажном рецептурном бланке.
Пациенты, не имеющие телефона или желающие получить бумажную копию, могут попросить врача распечатать его в виде информационной справки. Подпись и печать не требуются.
Кто может выписывать рецепт?
Выписать рецепт могут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, или врач-ФЛП. Е-рецепт распространится на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача.
Наличие декларации у пациента или договора у заведения с НСЗУ – не обязательно.
Что делать в районах у боевых действий
В регионах, где ведутся боевые действия, для отпуска рецептурных препаратов рецепт не требуется. Исключение – наркотические (психотропные), сильнодействующие (ядовитые вещества).
Военные администрации, подразделения ВСУ, волонтеры и благотворительные организации могут закупать рецептурное лекарство для нужд военного времени у дистрибьюторов и для этого рецепт не нужен.
Правда ли, что "Нимесил" и "Постинор" нельзя купить с 1 апреля
На самом деле "Нимесил" и "Постинор" уже давно находится в перечне рецептурных препаратов. Список можно просмотреть по ссылке здесь. Министерство здравоохранения с 1 апреля не расширяло перечень, он останется старым.
По рецепту выдают следующие лекарства:
- антибиотики;
- противосудорожные средства;
- гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
- препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
- некоторые антигельминтные препараты;
- некоторые антигистаминные средства;
- кроворазжижающие препараты;
- антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
- стероидные лекарственные средства;
- некоторые лекарства против боли, кашля,
- успокаивающие.
Список не расширяется, лекарства, которые отпускались без рецептов – в дальнейшем будут отпускаться без рецептов.
29 марта появилась информация, что в список рецептурных лекарств добавили популярное обезболивающее средство "Нимесил" и его аналоги. Но Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, рассказала, что препарат всегда был рецептурным, передает LIGA.Life
"Существуют предостережения относительно профиля безопасности этого лекарственного средства, в частности, его гепатотоксичности", – утверждает Мария.
Рецептурность "Нимесила" указана в инструкции препарата. Это также касается гормональных препаратов, в том числе экстренных контрацептивов "Постинор". Но большинство аптек продавали их без рецепта. Издание со ссылкой на анонимный источник в Минздраве предполагает, что не было системы контроля и наказания.
"На время военного положения: если Гослекслужба получает жалобы от пациентов о нарушении порядка реализации лекарств, то может осуществить соответствующую проверку. Ответственность за нарушение порядка реализации лекарственных средств установлена действующим законодательством, в частности, Кодексом Украины об административных правонарушениях", – говорится в комментарии.
Как сообщал Телеграф, антибиотики в Украине начали продавать только по онлайн-рецептам.