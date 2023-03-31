Рецепт "Німесилу" отримаєте у Клопотенка: "штурм" аптек українцями породив хвилю жартів у мережі

У мережі не залишили поза увагою довгі черги біля аптек

В останній день березня чимало українців пішли брати "штурмом" аптеки через чутки про те, що з 1 квітня отримати ліки можна буде лише за електронними рецептами.

Хоч у МОЗ спростували головні міфи про це, проте довгі черги 31 березня все одно спостерігали у багатьох містах нашої країни.

Звісно, користувачі соцмереж не могли пройти повз це явище й одразу ж наплодили величезну кількість жартів і мемів з цього приводу.

Зокрема, кілька з них оприлюднив український політтехнолог Олексій Голобуцький.

Інші користувачі мережі теж не стали пасти задніх і пофантазували на тему того, скільки сьогодні змогли заробити аптеки.

Дехто припустив, що дістати популярні препарати завтра можна буде лише не зовсім легальним шляхом.

Також користувачі уявили, що відчували ті українці, які таки змогли пробитися крізь чергу та отримати заповітне.

Але також були й ті, хто згадав, що в аптеках продаються не лише ліки.

Згадали користувачі мережі, що "рецепти" в Україні можна отримати не лише від лікаря, натякнувши на відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Сам Клопотенко теж не залишився осторонь.

Як повідомлялося раніше, торік в Україні заборонили продаж низки лікарських засобів, які виробляють російські компанії. До списку потрапили десятки найменувань.