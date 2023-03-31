Рецепт "Нимесила" получите у Клопотенко: "штурм" аптек украинцами породил волну шуток в сети

В сети не оставили без внимания длинные очереди у аптек

В последний день марта множество украинцев пошли брать "штурмом" аптеки из-за слухов о том, что с 1 апреля получить лекарства можно будет только по электронным рецептам.

Хоть в Минздраве опровергли главные мифы об этом, однако длинные очереди 31 марта все равно наблюдали во множестве городов нашей страны.

Естественно, пользователи соцсетей не могли пройти мимо этого явления и тотчас наплодили огромное количество шуток и мемов по этому поводу.

В частности, несколько из них обнародовал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Другие пользователи сети тоже не стали плестись в хвосте и пофантазировали на тему того, сколько сегодня смогли заработать аптеки.

Некоторые предположили, что достать популярные препараты завтра можно будет только не самым легальным путем.

Также пользователи представили, что чувствовали те украинцы, которые все-таки смогли пробиться сквозь очередь и получить заветное.

Но также были и те, кто вспомнил, что в аптеках продаются не только лекарства.

Вспомнили пользователи сети, что "рецепты" в Украине можно получить не только от врача, намекнув на известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

Сам Клопотенко тоже не остался в стороне от проблемы.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Украине запретили продажу ряда лекарственных средств, которые производятся российскими компаниями. В список попали десятки наименований.