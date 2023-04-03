Украинцы назвали главные причины недовольства введением электронных рецептов (опрос)

Украинцы не поддерживают продажу лекарств по электронным рецептам

В конце марта украинцев всколыхнула информация о том, что лекарства будут продаваться по электронным рецептам. В панике все массово кинулись в аптеки, закупаться необходимыми препаратами, но позже оказалось, что в этом не было необходимости.

Согласно данным опроса Active Group, большинство украинцев не поддерживает продажу лекарств по рецептам. Главный аргумент — это время, ведь препарат может понадобиться срочно и времени на запись к врачу может не быть.

Украинцев новость об э-рецептах напугала, ведь получить его не так просто. Очередь к некоторым специалистам нужно ждать до 3 и даже 5 недель. Коме того, ограничения на продажу препаратов без рецептов спровоцирует рост теневого рынка лекарственных препаратов.

Однако в Минздраве пояснили, что не расширяли список рецептурных лекарств, поэтому все препараты, которые ранее продавались в свободном доступе, и дальше можно купить без рецепта. Нововведение заключалось в том, что с апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Мнение украинцев

Абсолютное большинство опрошенных украинцев, а именно 43,1%, не поддерживают продажу большинства лекарств только по рецептам. Скорее нет, чем да ответили 30,7% граждан, а однозначно "за" выступили только 6,6% опрошенных.

Среди главных предостережений по продаже лекарств исключительно по рецепту у украинцев на первом месте время — 77,3% респондентов ответили, что препарат может понадобиться срочно. Второе и третье место занимают дополнительные трудности и бюрократические задержки — по 56,1% и 55% соответственно.

Также были и другие причины:

коррупция (взятки при выписывании рецептов) — 41,2%

развитие теневого рынка лекарств — 40,1%

запрет покупать лекарства равен ограничению свободы — 26,5%

И только 3% опрошенных среди 600 респондентов не имеют никаких предостережений касательно продажи лекарств по рецептам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Минздраве развеяли главные мифы на счет электронных рецептов. Из-за недостоверной информации среди украинцев возникла паника.