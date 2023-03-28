Порятунок життя чи турбота за дітей: українці назвали причини виїзду за кордон (опитування)

Втрата житла стала причиною для виїзду третини українців

Більш як половина українців, котрі на початку повномасштабної війни з росією були вимушені виїхати за кордон, зробили це через небезпеку для життя та здоров'я свого і членів родини.

Про це йдеться в опитуванні Українського інституті майбутнього. Згідно з опитуванням, основними причинами виїзду найближчих родичів та друзів/знайомих опитаних осіб є:

відсутність відчуття безпеки в Україні — 58%;

турбота про дітей, їхнє майбутнє — 58%;

підвищений рівень небезпеки (постійні обстріли, загроза окупації) — 57%;

втрата роботи, доходів — 32%;

втрата житла та порятунок свого життя — 20%;

родичі чи друзі покликали до себе — 11%;

втрата житла на неокупованих територіях — 9%;

інше — 2%.

*На запитання відповідали лише ті, хто має родичів/друзів/знайомих, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року. Сума відповідей не дорівнює 100%, адже респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді.

Нагадаємо, раніше сайт "Телеграф" опублікував опитування про те, що розділить українців після Перемоги. Люди поділяться на тих, хто виїжджав з України, і тих, хто залишився, а також тих, хто воював на фронті, і тих, хто не мобілізувався.