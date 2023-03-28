Порятунок життя чи турбота за дітей: українці назвали причини виїзду за кордон (опитування)
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Втрата житла стала причиною для виїзду третини українців
Більш як половина українців, котрі на початку повномасштабної війни з росією були вимушені виїхати за кордон, зробили це через небезпеку для життя та здоров'я свого і членів родини.
Про це йдеться в опитуванні Українського інституті майбутнього. Згідно з опитуванням, основними причинами виїзду найближчих родичів та друзів/знайомих опитаних осіб є:
- відсутність відчуття безпеки в Україні — 58%;
- турбота про дітей, їхнє майбутнє — 58%;
- підвищений рівень небезпеки (постійні обстріли, загроза окупації) — 57%;
- втрата роботи, доходів — 32%;
- втрата житла та порятунок свого життя — 20%;
- родичі чи друзі покликали до себе — 11%;
- втрата житла на неокупованих територіях — 9%;
- інше — 2%.
*На запитання відповідали лише ті, хто має родичів/друзів/знайомих, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року. Сума відповідей не дорівнює 100%, адже респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді.
Нагадаємо, раніше сайт "Телеграф" опублікував опитування про те, що розділить українців після Перемоги. Люди поділяться на тих, хто виїжджав з України, і тих, хто залишився, а також тих, хто воював на фронті, і тих, хто не мобілізувався.