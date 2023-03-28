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Порятунок життя чи турбота за дітей: українці назвали причини виїзду за кордон (опитування)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Сотні тисяч українців втратили житло, але залишилися на Батьківщині Новина оновлена 28 березня 2023, 14:13
Сотні тисяч українців втратили житло, але залишилися на Батьківщині. Фото freepik.com

Втрата житла стала причиною для виїзду третини українців

Більш як половина українців, котрі на початку повномасштабної війни з росією були вимушені виїхати за кордон, зробили це через небезпеку для життя та здоров'я свого і членів родини.

Про це йдеться в опитуванні Українського інституті майбутнього. Згідно з опитуванням, основними причинами виїзду найближчих родичів та друзів/знайомих опитаних осіб є:

  • відсутність відчуття безпеки в Україні — 58%;
  • турбота про дітей, їхнє майбутнє — 58%;
  • підвищений рівень небезпеки (постійні обстріли, загроза окупації) — 57%;
  • втрата роботи, доходів — 32%;
  • втрата житла та порятунок свого життя — 20%;
  • родичі чи друзі покликали до себе — 11%;
  • втрата житла на неокупованих територіях — 9%;
  • інше — 2%.

*На запитання відповідали лише ті, хто має родичів/друзів/знайомих, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року. Сума відповідей не дорівнює 100%, адже респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді.

Нагадаємо, раніше сайт "Телеграф" опублікував опитування про те, що розділить українців після Перемоги. Люди поділяться на тих, хто виїжджав з України, і тих, хто залишився, а також тих, хто воював на фронті, і тих, хто не мобілізувався.

Матеріал опублікований українською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Біженці #Опитування #Соціологія #Виїзд за кордон #Виїзд з України