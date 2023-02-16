Перелік розширено: кому з українців дозволили виїзд за кордон 2023 року

Зміни стосуються як чоловіків, так і жінок

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україні діє воєнний стан, під час якого багатьом категоріям наших громадян заборонено виїзд за кордон. Зокрема, це стосується й представників органів державної влади. Проте черговим рішенням уряду було розширено категорії жінок та чоловіків, які можуть виїхати за кордон.

Як пише Liga Zakon, розширено категорії жінок та чоловіків — держслужбовців, які можуть виїхати за кордон на час воєнного стану.

Йдеться про урядову постанову від 10 лютого 2023 року №119. Документом внесено зміни до пункту 2-14 Правил перетину державного кордону громадянами України, затверджених урядовою постановою від 27 січня 1995 р. № 57 (зі змінами, внесеними постановою Кабміну від 27 січня 2022 р. № 69).

Державна прикордонна служба зазначила, що пропуск через державний кордон жінки, у тому числі тієї, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка має або виховує дитину або кількох віком до 18 років, з метою відвідування дитини за кордоном або супроводу, здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів. Зокрема — паспортний документ для виїзду за кордон, свідоцтво про народження дитини, а також документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Так само це стосується й чоловіка, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем, за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері, із числа зазначених у цьому пункті осіб, які мають або виховують дитину або кількох віком до 18 років.

Для чоловіків додатково до документів, зазначених для жінок для виїзду до дітей, мають бути документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які категорії громадян можуть залишати Україну.

Також ми повідомляли, що прикордонники назвали категорію чоловіків, яка може виїхати з України.