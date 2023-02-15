Виїзд із країни без закордонного паспорта: українцям пояснили, чи це можливо

Така можливість доступна лише деяким українцям

За час повномасштабної війни в Україні багато громадян заради своєї безпеки поїхали до інших країн і продовжують виїжджати з України до цього дня. Багато хто міг зіткнутися з проблемою втрати документів, наприклад, закордонного паспорта. "Телеграф" розібрався, чи можна зараз виїжджати за кордон, маючи лише внутрішній паспорт.

У Держприкордонслужбі України пояснили, що така можливість дійсно є, проте здійснювати виїзд за внутрішнім паспортом можуть виключно деякі категорії громадян.

Хто може виїхати без закордонного паспорта

За внутрішнім паспортом можуть виїжджати особи, які евакуюються з районів, де ведуться бойові дії. До них відносяться:

жінки

діти

люди з інвалідністю

Решта українців, які бажають перетнути кордон, мають надавати закордонний паспорт.

Як виїхати без закордонного паспорта

Перед поїздкою до іншої країни прикордонники радять уточнити інформацію про країну, кордон якої мають намір перетнути. Далеко не в кожній країні дають можливість в’їжджати лише за внутрішнім паспортом.

Для виїзду за кордон знадобиться внутрішній паспорт, свідоцтво про народження.

Варто врахувати, що виїхати за кордон без закордонного паспорта українці можуть лише один раз. Щоб повернутися, громадянам необхідно оформити документ у будь-якому дипломатичному чи консульському представництві України в іншій країні.

У разі, якщо закордонний паспорт було втрачено або пошкоджено, також слід звернутися до консульських урядів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для однієї із категорій українців змінили перелік документів, які потрібні для виїзду за кордон.