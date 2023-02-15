Выезд из страны без загранпаспорта: украинцам объяснили, возможно ли это

Такая возможность доступна только некоторым украинцам

За время полномасштабной войны в Украине многие граждане ради своей безопасности уехали в другие страны и продолжают выезжать из Украины по сей день. Многие могли столкнуться с проблемой утери документов, к примеру, загранпаспорта. "Телеграф" разобрался, можно ли сейчас выезжать за границу, имея только внутренний паспорт.

В Госпогранслужбе Украины объяснили, что такая возможность действительно есть, однако совершать выезд по внутреннему паспорту могут исключительно некоторые категорий граждан.

Кто может выехать без загранпаспорта

По внутреннему паспорту могут выезжать лица, которые эвакуируются из районов, где ведутся боевые действия. К ним относятся:

женщины

дети

люди с инвалидностью

Остальные украинцы, желающие пересечь границу, должны предоставлять заграничный паспорт.

Как выехать без загранпаспорта

Перед поездкой в другую страну пограничники советуют уточнить информацию о стране, границу которой они намерены пересечь. Далеко не в каждой стране дают возможность въезжать лишь по внутреннему паспорту.

Для выезда за границу понадобится внутренний паспорт, свидетельство о рождении.

Стоит учесть, что выехать за границу без загранпаспорта украинцы могут только один раз. Чтобы вернуться, гражданам необходимо оформить документ в любом дипломатическом или консульском представительстве Украины в другой стране.

В случае, если загранпаспорт был утерян или поврежден, также следует обратиться в консульские правительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что для одной из категорий украинцев изменили перечень документов, которые нужны для выезда за границу.